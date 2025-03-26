ننشر أسماء 7 مصابين بحادث تصادم 3 ميكروباصات بالغربية

شهد طريق القاهرة - الإسكندرية الزراعي في نطاق محافظة الغربية حادث تصادم بين 3 سيارات ميكروباص، ما أسفر عن إصابة 7 أشخاص بإصابات متفرقة، من بينها كسور وسحجات ونزيف بالبطن وارتجاج بالمخ.

تلقت الأجهزة الأمنية بـ الغربية بلاغًا بالحادث، وعلى الفور انتقلت قوة من المباحث الجنائية، وتم الدفع بـ 4 سيارات إسعاف إلى موقع التصادم لنقل المصابين إلى مستشفى طنطا الجامعي، حيث جرى تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

وجاءت أسماء المصابين على النحو التالي:



عمرو شحاته الشافعي (45 عامًا) – اشتباه كسر بالذراع الأيمن، اشتباه نزيف داخلي بالبطن.

سامح حسن محمد الشيخ (68 عامًا) – اشتباه كسر بالحوض والساق اليمنى.

فكري قمر الدولة محمد (65 عامًا) – كدمات وسحجات متفرقة.

سامية إبراهيم محمد (65 عامًا) – اشتباه ما بعد الارتجاج.

همس فوزي السوداني (11 عامًا) – كدمات وسحجات متفرقة.

أحمد محمد عبد الفتاح (10 أعوام) – كدمات وسحجات متفرقة.

مسعد حسني عبد اللطيف (52 عامًا) – كدمات وسحجات متفرقة.





وفي سياق متصل، دفعت إدارة المرور بأوناش لرفع آثار الحادث وإعادة حركة السير إلى طبيعتها، فيما تواصل الجهات المعنية التحقيق في أسباب الحادث لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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