أخبار الرياضة اليوم: حكم هندوراسي لمباراة الزمالك وسيراميكا.. مصر تنظم كأس أمم إفريقيا تحت 20 عاما.. وكاس تصدر قرارا جديدا لصالح الإسماعيلي

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم - كاف، إقامة كأس أمم أفريقيا للشباب تحت 20 عامًا في مصر، بدلًا من كوت ديفوار المنسحبة.

واعتذرت كوت ديفوار عن عدم استضافة أمم إفريقيا للشباب تحت 20 عامًا، والتي كان من المفترض أن تقام خلال الفترة من 26 أبريل حتى 18 مايو المقبلين.

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أوسكار رويز أسماء حكام مباراتي الزمالك مع سيراميكا والبنك الأهلي مع بيراميدز، في الدور قبل النهائي لبطولة كأس مصر، والمقرر إقامتهما في تمام التاسعة والنصف مساء غد الجمعة بإستاد القاهرة الدولي والدفاع الجوي على التوالي.

تحدث المهندس هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، في أول حوار بعد عودته لرئاسة الاتحاد، ليجيب فيه عن العديد من التساؤلات الهامة.

وأجاب أبو ريدة عن العديد من التساؤلات وكان أهمها، هل كانت أزمة لقاء القمة الأخيرة بين الأهلي والزمالك نتيجة صراع غير معلن بين الاتحاد المصري ورابطة الأندية المحترفة كما يردد البعض؟، وهل صحيح أن أبوريدة ينشغل بمهامه في الفيفا والكاف أكثر من الاتحاد المصري؟، ما أبرز الخطوات التي اتخذها مجلس الإدارة منذ انتخابه حتى الآن؟

أعلنت محكمة التحكيم الرياضية "كاس" اليوم الخميس، قرارًا بشأن استئناف النادي الإسماعيلي جزئيًّا في قضية المهاجم التونسي فراس شواط.

وتم تخفيض الغرامة المالية المستحقة على نادي الإسماعيلي لصالح شواط من 903 آلاف دولار أمريكي إلى 361 ألف دولار فقط، ما يمثل تخفيضًا قدره 542 ألف دولار.

قال مصدر داخل نادي الزمالك إن المغربي محمود بنتايك لاعب الفريق اقترب من الغياب عن مواجهة ستيلينبوش الجنوب إفريقي في ذهاب ربع النهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وأشار المصدر إلى أن هناك أزمة في استخراج تأشيرة سفر بنتايك إلى جنوب إفريقيا مما يقرب اللاعب من الغياب عن المباراة.

الأهلي، استقر مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على مركز الظهير الأيسر خلال مواجهة نظيره الهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا.

كولر كان يفاضل بين يحيى عطية الله وعلي معلول للدفع بأحدهم في مركز الظهير الأيسر.

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج، عن الأهداف المرشحة لجائزة الأفضل عن شهر مارس وعلى رأسهم هدف للمصري عمر مرموش مهاجم مانشستر سيتي.

ودخل النجم المصري عمر مرموش قائمة المرشحين لجائزة هدف الشهر في الدوري الإنجليزي الممتاز عن شهر مارس، بعدما سجل هدفًا رائعًا في شباك برايتون خلال المواجهة التي انتهت بالتعادل 2-2 على ملعب الاتحاد.

كشفت تقارير إخبارية إنجليزية، اليوم الخميس، عن صفقة مرتقبة ومفاجئة لنادي النصر السعودي لتعزيز هجومه قبل بداية موسم 2025 ـ 2026، من الدوري الإنجليزي.

ولم يكشف المصدر ذاته عن تفاصيل إضافية بشأن الصفقة الكبيرة المرتقبة في النصر، لكن بعض مصادر مختلفة قالت إن إدارة النصر تسعى لاستباق أية خطوة مفاجئة من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بعدم تمديد تجربته مع الفريق خصوصًا أن عقده ينتهي في يونيو 2025.

دخل نادي ليفربول، في مفاوضات مبدئية مع الهولندي جيريمي فريمبونج مدافع باير ليفركوزن، للحصول عليه في صيف 2025.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية أن فريمبونج يعد من أهم اللاعبين المطلوبين بالنسبة إلى الأندية الأوروبية، ويمثل أهمية بالغة بالنسبة لفريق ليفربول، وذلك رغم تأكيد المصادر أن المفاوضات في مراحلها الأولى.

جهزت إدارة نادي الهلال السعودي خطة بديلة لمستقبل المدرب البرتغالي جورجي جيسوس المدير الفني حال تراجع نتائج الفريق في الموسم الحالي.

ولا يمر الهلال بأفضل فتراته هذا الموسم بعد تراجع نتائجه وخروجه من ربع نهائي كأس الملك على يد الاتحاد بجانب التراجع للمركز الثاني في الدوري السعودي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.