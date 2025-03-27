عمر مرموش ينافس على جائزة أفضل هدف في شهر مارس بالدوري الإنجليزي

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج، عن الأهداف المرشحة لجائزة الأفضل عن شهر مارس وعلى رأسهم هدف للمصري عمر مرموش مهاجم مانشستر سيتي.

هدف عمر مرموش في برايتون ينافس على جائزة الأفضل

ودخل النجم المصري عمر مرموش قائمة المرشحين لجائزة هدف الشهر في الدوري الإنجليزي الممتاز عن شهر مارس، بعدما سجل هدفًا رائعًا في شباك برايتون خلال المواجهة التي انتهت بالتعادل 2-2 على ملعب الاتحاد.

وجاء هدف مرموش بعد تمريرة متقنة من زميله إلكاي جوندوجان، حيث استلم الكرة على الجهة اليسرى، ثم راوغ الدفاع بمهارة قبل أن يطلق تسديدة صاروخية منخفضة من مسافة 22 ياردة، استقرت في الشباك بعد أن ارتطمت بالقائم، دون أن يتمكن الحارس فيربروغن من التصدي لها.

ويعد هذا الهدف من أبرز اللقطات المميزة لمرموش منذ انضمامه إلى مانشستر سيتي في يناير الماضي، حيث نجح في ترك بصمة قوية خلال مشاركاته مع الفريق.

ويتنافس مرموش مع سبعة لاعبين آخرين على الجائزة، من بينهم بيرفيس إستوبينان لاعب برايتون، الذي سجل هدفًا مميزًا من ركلة حرة في نفس المباراة؛ كما تضم القائمة ماركوس تافيرنييه من بورنموث عن هدفه في شباك توتنهام، ومارك كوكوريلا مدافع تشيلسي لهدفه في مرمى ليستر سيتي.

ومن بين المرشحين أيضًا برونو فيرنانديز نجم مانشستر يونايتد لهدفه في مرمى ليستر، وديكلان رايس من أرسنال عن هدفه ضد مانشستر يونايتد، بالإضافة إلى أنتوني إيلانغا لاعب نوتنغهام فورست لهدفه أمام إيبسويتش، وينس كاغوست من إيبسويتش لهدفه ضد نوتنجهام.

وسيكون التصويت مفتوحًا أمام الجماهير حتى يوم الإثنين 31 مارس، على أن يتم الإعلان عن الفائز بالجائزة يوم الجمعة 4 أبريل.

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