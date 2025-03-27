هاني أبو ريدة يتحدث عن أزمة لقاء القمة الأخير وحقيقة صراع اتحاد الكرة ورابطة الأندية (فيديو)

تحدث المهندس هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، في أول حوار بعد عودته لرئاسة الاتحاد، ليجيب فيه عن العديد من التساؤلات الهامة.

وأجاب أبو ريدة عن العديد من التساؤلات وكان أهمها، هل كانت أزمة لقاء القمة الأخيرة بين الأهلي والزمالك نتيجة صراع غير معلن بين الاتحاد المصري ورابطة الأندية المحترفة كما يردد البعض؟، وهل صحيح أن أبوريدة ينشغل بمهامه في الفيفا والكاف أكثر من الاتحاد المصري؟، ما أبرز الخطوات التي اتخذها مجلس الإدارة منذ انتخابه حتى الآن؟.

رئيس رابطة الأندية الأوروبية يهنئ أبو ريدة بعد إعادة انتخابه في مجلس فيفا

تلقى المهندس هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، تهنئة من ناصر الخليفي رئيس رابطة الأندية الأوروبية ورئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بعد إعادة انتخابه عضوا في مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وقال الخليفي في رسالته لأبو ريدة: “بالنيابة عن رابطة الأندية الأوروبية، التي تمثل 740 من الأندية الرائدة في أوروبا، أود أن أرسل تهنئتي بمناسبة إعادة انتخابكم في مجلس فيفا، والتي تمثل تأكيدا لقيادتكم وخدمتكم طويلة الأمد لكرة القدم العالمية”.

وواصل رئيس رابطة الأندية الأوروبية: “ستبرز كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها في وقت لاحق من العام الحالي أفضل ما في كرة القدم الأفريقية، ونحن فخورون بمشاركة العديد من اللاعبين المنتمين للأندية الأعضاء في رابطتنا مجددًا في تلك البطولة الرائعة”.

واختتم الخليفي رسالته قائلًا: “ستظل رابطة الأندية الأوروبية ملتزمة بتعزيز علاقتها مع الاتحادات الوطنية في أفريقيا، ونتطلع للعمل معًا لدعم وتطوير اللعبة على مستوى الأندية في جميع المناطق”.

ونجح أبو ريدة مؤخرا في الاحتفاظ بمقعده كأقدم أعضاء مجلس الفيفا، بجانب فوزه برئاسة اتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم، استكمالا لنجاحات رئيس الاتحاد المصري دوليا وقاريا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.