الخميس 27 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

كاف يقرر إقامة كأس أمم أفريقيا للشباب في مصر

كأس أمم أفريقيا تحت
كأس أمم أفريقيا تحت 20 عاما، فيتو

كشفت شبكة بي إن سبورتس، مساء اليوم الخميس، أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم - كاف، قرر إقامة كأس أمم أفريقيا للشباب تحت 20 عاما في مصر، بدلا من كوت ديفوار المنسحبة.

 

واعتذرت كوت ديفوار عن عدم استضافة أمم أفريقيا للشباب تحت 20 عاما، والتي كان من المفترض أن تقام خلال الفترة من 26 إبريل حتى 18 مايو المقبلين.

 

وأبلغ الاتحاد الإيفواري نظيره الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” باعتذاره عن عدم استضافة كأس أمم أفريقيا للشباب بناء على قرار الحكومة، حيث سيعقد الكاف اجتماعا خلال ساعات لبحث القرار النهائي بشأن مستقبل البطولة.

وكانت مصر مرشحة بجانب كوت ديفوار لاستضافة أمم أفريقيا للشباب، قبل اختيار الأخيرة خلال الأشهر الماضية لتنظيم البطولة، كما أن منتخب الشباب يستعد للمشاركة في البطولة وأوقعته القرعة في مجموعة نارية مع المغرب وجنوب إفريقيا ونيجيريا، وهو ما يجعل مصر أقوى المرشحين لاستضافة البطولة على ملاعبها.

 

ويتأهل من البطولة 4 منتخبات إلى نهائيات كأس العالم بتشيلي خلال الفترة من 27 سبتمبر إلى 19 أكتوبر بمشاركة 24 منتخبا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كاف كاس امم افريقيا للشباب أمم أفريقيا للشباب الاتحاد الافريقي لكرة القدم

مواد متعلقة

الكاف يعرض على مصر استضافة أمم أفريقيا للشباب بعد اعتذار كوت ديفوار

بعثة منتخب الناشئين تصل المغرب استعدادا للمشاركة في بطولة أمم إفريقيا

تقارير: كوت ديفوار تعتذر عن عدم استضافة أمم أفريقيا للشباب، وهذا موقف مصر

كاف يخطر الزمالك بطاقم تحكيم مباراة الإياب أمام ستيلينبوش بالكونفدرالية

الأكثر قراءة

الزيادة المتوقعة في أسعار الوقود الجديدة بعد عيد الفطر

صاحب مقولة "الجملي هو أملي"، وفاة إبراهيم الطوخي أشهر بائع سمين في المطرية

المؤهلات المطلوبة للتقديم لوظائف معلم مساعد رياض أطفال

هل تسببت في انفصال فنانة شابة عن زوجها؟ رد غريب من مجدي الهواري (فيديو)

الأرصاد تحذر من نشاط مثير للرمال والأتربة غدا الجمعة

وزير الصحة: إصابة 23 ووفاة 6 آخرين في حادث غرق غواصة الرحلات بالغردقة

الضاني تتراجع 5 جنيهات، أسعار اللحوم اليوم الخميس في الأسواق

تشكيل الزمالك المتوقع ضد سيراميكا في كأس مصر

منوعات

المزيد

أثارت مواقع التواصل الاجتماعي، فتاة تفاجئ مصارعين بتصرف غريب (فيديو)

بالشماريخ وإطلاق الحمام، أهالي فيصل ينظمون حفل إفطار جماعي (فيديو وصور)

للعام الرابع، استعدادات أهالي فيصل لتنظيم مائدة الإفطار الجماعي (فيديو وصور)

متحف فريك كولكشن يعيد فتح أبوابه في نيويورك بعد غلقه 5 سنوات

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز اليوم الخميس في الأسواق

الضاني تتراجع 5 جنيهات، أسعار اللحوم اليوم الخميس في الأسواق

مكاسب جديدة للذهب بالبورصة المصرية، الجرام وصل لهذا المستوى

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

أولاد المشاهير يتألقون مع دنيا سمير غانم في عايشة الدور (فيديو جراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

مع الزاهدين.. السرّي السقطي، طبيب القلوب

ما عاقبة من يطلب دينًا غير الإسلام؟ محمد سيد طنطاوي يرد

هل البث المباشر للدروس الدينية يغني عن حضورها في المساجد؟ الأزهر يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية