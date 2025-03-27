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رياضة

الهلال السعودي يحدد البديل حال رحيل مدربه

جيسوس، فيتو
جيسوس، فيتو

جهزت إدارة نادي الهلال السعودي خطة بديلة لمستقبل المدرب البرتغالي جورجي جيسوس المدير الفني حال تراجع نتائج الفريق في الموسم الحالي.

ولا يمر الهلال بأفضل فتراته هذا الموسم بعد تراجع نتائجه وخروجه من ربع نهائي كأس الملك على يد الاتحاد بجانب التراجع للمركز الثاني في الدوري السعودي.

نونو سانتو بديل جيسوس في الهلال السعودي

وكشف الإعلامي محمد البكيري عبر حسابه بموقع إكس عن دخول بعض محبي نادي الهلال وأطراف داعمة للنادي في تفاوض واتصالات مع المدرب البرتغالي نونو سانتو المدير الفني لفريق نوتنجهام فورست الإنجليزي لخلافة جيسوس حال الاستقرار على إقالة الأخير.

وكتب البكيري:" فتحت أطراف هلالية باب طلب ود المدرب البرتغالي نونو سانتو لقيادة الهلال الموسم القادم، ويعيش المدرب البرتغالي السابق لفريق الاتحاد بطل سوبر ودوري 2023، أفضل أيامه حاليًا مع فريق نوتنجهام فورست الإنجليزي".

وسبق أن خاض نونو سانتو تجربة مميزة في الملاعب السعودية قاد خلالها نادي الاتحاد للتتويج بلقب دوري روشن للمحترفين.

ورحل سانتو في الموسم الماضي عن تدريب نادي الاتحاد ثم تولى قيادة نوتنجهام فورست الذي ينافس بقوة على المشاركة في دوري أبطال أوروبا خلال الموسم المقبل.

 

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