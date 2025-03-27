الخميس 27 مارس 2025
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رياضة

ليفربول يحدد بديل أرنولد من الدوري الألماني

أرنولد، فيتو
أرنولد، فيتو

دخل نادي ليفربول، في مفاوضات مبدئية مع الهولندي جيريمي فريمبونج مدافع باير ليفركوزن، للحصول عليه في صيف 2025.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية أن فريمبونج يعد من أهم اللاعبين المطلوبين بالنسبة للأندية الأوروبية، ويمثل أهمية بالغة بالنسبة لفريق ليفربول، وذلك رغم تأكيد المصادر على أن المفاوضات في مراحلها الأولى.

ليفربول يبحث عن بديل لنجمع أرنولد

وأشارت المصادر إلى أن العامل الحاسم وراء مسارعة ليفربول بالأمر، هو احتمالية انتقال ترينت ألكسندر أرنولد إلى ريال مدريد، وسط تقارير تؤكد موافقة اللاعب الإنجليزي على الانتقال إلى الميرنجي.

وكان فريمبونج (24 عاما) قد تدرج في فئات الناشئين بمانشستر سيتي، لكنه قدم أداء قويا بعد انضمامه إلى باير ليفركوزن في عام 2021، قادما من سيلتك الاسكتلندي، ليساعد فريقه على تحقيق لقب الدوري الموسم الماضي، والوصول إلى نهائي الدوري الأوروبي.

وتواجدت أندية السيتي ومانشستر يونايتد وتشيلسي، من بين المهتمين بضم فريمبونج خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

كما تواجد اللاعب في قائمة المنتخب الهولندي ليورو 2024، والتي وصل فيها فريق الطواحين إلى نصف النهائي.

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