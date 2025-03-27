النصر السعودي يعرض 84 مليون إسترليني لضم نجم الدوري الإنجليزي

كشفت تقارير إخبارية إنجليزية، اليوم الخميس، عن صفقة مرتقبة ومفاجئة لنادي النصر السعودي لتعزيز هجومه قبل بداية موسم 2025 ـ 2026، من الدوري الإنجليزي.

النصر السعودي يسعى للتعاقد مع محمد قدوس

ووفقا لما أورده الصحفي البريطاني بن جاكوبز، يستعد نادي النصر السعودي لتقديم عرض لوست هام يونايتد الإنجليزي بقيمة 84 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع الدولي الغاني محمد قدوس.

وأكد بن جاكوبز أن إدارة النصر، بقيادة الرئيس التنفيذي ماجد الجمعان، وضع لاعب الوسط الهجومي محمد قدوس هدفا رئيسيا لتعاقداته الصيفية المقبلة، مضيفا أن العرض المادي المغري سيدفع إدارة وست هام إلى قبوله والتفريط في الهداف الغاني ليخوض تجربة جديدة في دوري روشن للمحترفين.

ولم يكشف المصدر ذاته عن تفاصيل إضافية بشأن الصفقة الكبيرة المرتقبة في النصر، لكن بعض مصادر مختلفة قالت إن إدارة النصر تسعى لاستباق أية خطوة مفاجئة من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بعدم تمديد تجربته مع الفريق خصوصا أن عقده ينتهي في يونيو 2025.

ورغم أنه عزّز صفوفه بنجم كبير من الدوري الإنجليزي خلال ميركاتو الشتاء الماضي، وذلك بالتعاقد مع المهاجم الدولي الكولومبي، جون دوران قادما من أستون فيلا، فإن النصر يبدو جادّا في ضم لاعب آخر من البريمرليج وهو الغاني محمد قدوس الذي تألق مع فريقه وست هام ومع منتخب غانا.

وكانت تقارير إخبارية تداولت معلومات حول اعتزام إدارة النصر تقديم عرض لـ محمد صلاح نجم ليفربول وهداف الدوري الإنجليزي، قبل أن تكشف معلومات أخرى أن الفريق حوّل وجهته لمحمد قدوس للتعاقد معه قبل موسم 2025 ـ 2026.

أرقام الغاني محمد قدوس لاعب وست هام

وتألق قدوس، وهو يلعب في مركزي الجناح والوسط الهجومي بشكل لافت مع وست هام يونايتد الذي انضم إليه في موسم 2023 ـ 2024، بعقد يمتد حتى يونيو 2028.

وسجل النجم الغاني في موسمه الأول 8 أهداف، بينما أحرز حتى الجولة 29 من الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 3 أهداف.

وخاض اللاعب البالغ من العمر 24 عاما، 6 مباريات مع منتخب "البلاك ستارز" في تصفيات كأس العالم 2026 وأحرز هدفا واحدا، كما شارك في نهائيات مونديال 2022 في قطر وأحرز هدفين في مباراة قاد فيها منتخب بلاده للفوز على كوريا الجنوبية (3 ـ2).

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