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رياضة

بسبب أزمة إدارية، بنتايك يغيب عن لقاء الزمالك وستيلينبوش الجنوب إفريقي

بنتايك، فيتو
بنتايك، فيتو

 قال مصدر داخل نادي الزمالك إن المغربي محمود بنتايك لاعب الفريق اقترب من الغياب عن مواجهة ستيلينبوش الجنوب إفريقي في ذهاب ربع النهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية. 

وأشار المصدر إلى أن هناك أزمة في استخراج تأشيرة سفر بنتايك إلى جنوب أفريقيا مما يقرب اللاعب من الغياب عن المباراة. 

 كل ما تريد معرفته عن ستيلينبوش الجنوب إفريقي منافس الزمالك بالكونفدرالية

يعد فريق ستيلينبوش من أندية جنوب إفريقيا ولكنه لا يمتلك شهرة فريق صن داونز وأورلاندو، ويحتل حاليا المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الجنوب إفريقي برصيد 23 نقطة من أصل 15 مباراة خاضها في المسابقة.

وتبلغ القيمة السوقية لـ ستيلنبوش الجنوب إفريقي 11.4 مليون يورو فيما تبلغ القيمة السوقية 15.55 مليون يورو وفقا لموقع ترانسفير ماركت.

ويقود الفريق فنيا المدرب المحلي ستيف باركر.

وتلقى نادي الزمالك خطابًا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" يفيد بتحديد يوم 2 أبريل المقبل موعدًا لمباراة الذهاب أمام ستيلينبوش الجنوب إفريقي في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية، على أن تقام المباراة بجنوب أفريقيا، في حين ستقام مباراة العودة يوم 9 أبريل على ستاد القاهرة الدولي.

جدير بالذكر أن الزمالك كان تأهل لدور الثمانية بعدما تصدر المجموعة الرابعة برصيد 14 نقطة من 4 انتصارات وتعادلين.

الفرق الصاعدة لربع نهائي الكونفدرالية الأفريقية 

وفي مسابقة كأس الكونفدرالية، تأهل حامل اللقب الزمالك بعد تصدره لمجموعته، وجاء المصري البورسعيدي في المركز الثاني، كما تأهل شباب قسنطينة واتحاد العاصمة من الجزائر، وانضم إليهم نهضة بركان المغربي وصيف بطولة العام الماضي، وأسيك ميموزا الإيفواري، وسيمبا التنزاني، ونادي ستيلينبوش الجنوب أفريقي الوافد الجديد على مسابقات الاتحاد الأفريقي.

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