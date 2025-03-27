الخميس 27 مارس 2025
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خارج الحدود

فتح: سنواجه إسرائيل بقدراتنا المحدودة والتواصل مع الأشقاء العرب

غزة، فيتو
غزة، فيتو

قال المتحدث باسم حركة فتح الفلسطينية، إياد أبو زنيط، إن "عنوان المرحلة الحالية هو البقاء، وإسرائيل تختلق الذرائع لتمرير سياسة القتل والعنف ضد الفلسطينيين". 

ورقة الدم الفلسطيني  

وأشار المتحدث باسم حركة فتح، بحسب سبوتنيك، إلى أن "الجانب الإسرائيلي يرى أن ورقة الدم الفلسطيني رابحة في حلحلة أزماته، وسنواجهه بقدراتنا المحدودة وبالتواصل مع الأخوة العرب".
 

ورأى أبو زنيط أنّ "حق الفلسطينيين في المواجهة هو حق فطري قبل أن تضمنه الشرائع والقوانين الدولية"، مشددًا على "أنّ رئيس حكومة الإحتلال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أراد إرضاء سموتريش على حساب الدم الفلسطيني، بالإضافة إلى تصدير سردية الخوف من كل ما هو فلسطيني".

تخوين وشيطنة المظاهرات

وفيما يخص المظاهرات في القطاع، رفض أبو زنيط أن "يتم تخوين وشيطنة المظاهرات التي خرجت في غزة لأنها مطالب عادلة وإنسانية وأهل غزة يطالبون بحقوقهم".

الشعب الفلسطيني أكبر من حركتي فتح وحماس

واختتم المتحدث باسم حركة فتح "إسرائيل لا تريد مثل هذه المظاهرات والشعب الفلسطيني أكبر من حركتي فتح وحماس وكل الفصائل الأخرى، واليوم التالي في غزة هو الشعب الفلسطيني".
 

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إسرائيل حركة فتح الفلسطينية إياد أبو زنيط ورقة الدم الفلسطيني

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