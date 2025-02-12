حركة فتح: ترامب يعتبر قطاع غزة جزءًا من الولايات المتحدة

قال الدكتور ماهر النمورة، المتحدث باسم حركة فتح، إن موقف الولايات المتحدة الأمريكية في عهد دونالد ترامب منحاز تمامًا للجانب الإسرائيلي على حساب أصحاب القضية الفلسطينية الأصليين، إذ يقدم حقوق الفلسطينيين كهدية لدولة الاحتلال.

رؤية ترامب تجاه قطاع غزة

وأشار إلى أن ترامب يتعامل وكأن قطاع غزة جزء من الولايات المتحدة، يمكنه التصرف فيه وتحديد مصير أهله، كما يتهاون في حق جرائم الإبادة المرتكبة، مشددًا، على أنّ الموقف الأمريكي يهدد القضية الفلسطينية.

رفض أفعال وتصرفات ترامب

وأضاف «النمورة»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن القيادة الفلسطينية والعربية ترفض بشكل قاطع كل أفعال وتصريحات ترامب المخالفة للقانون الدولي، مؤكدًا أن الموقف العربي، وبالأخص الموقف المصري، يسهم في صمود القضية الفلسطينية.

دعم القضية الفلسطينية

وأوضح أن منظمة التحرير الفلسطينية هي المسؤولة عن الشعب الفلسطيني، مضيفًا أن الموقف الإسلامي الداعم للقضية يعكس للعالم أجمع، بما في ذلك إسرائيل والولايات المتحدة، الصمود العربي والوحدة العربية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.