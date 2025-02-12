الأربعاء 12 فبراير 2025
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خارج الحدود

حركة فتح: ترامب يعتبر قطاع غزة جزءًا من الولايات المتحدة

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

قال الدكتور ماهر النمورة، المتحدث باسم حركة فتح، إن موقف الولايات المتحدة الأمريكية في عهد دونالد ترامب منحاز تمامًا للجانب الإسرائيلي على حساب أصحاب القضية الفلسطينية الأصليين، إذ يقدم حقوق الفلسطينيين كهدية لدولة الاحتلال.

 

رؤية ترامب تجاه قطاع غزة

وأشار إلى أن ترامب يتعامل وكأن قطاع غزة جزء من الولايات المتحدة، يمكنه التصرف فيه وتحديد مصير أهله، كما يتهاون في حق جرائم الإبادة المرتكبة، مشددًا، على أنّ الموقف الأمريكي يهدد القضية الفلسطينية.

 

رفض أفعال وتصرفات ترامب

وأضاف «النمورة»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن القيادة الفلسطينية والعربية ترفض بشكل قاطع كل أفعال وتصريحات ترامب المخالفة للقانون الدولي، مؤكدًا أن الموقف العربي، وبالأخص الموقف المصري، يسهم في صمود القضية الفلسطينية.

 

دعم القضية الفلسطينية 

وأوضح أن منظمة التحرير الفلسطينية هي المسؤولة عن الشعب الفلسطيني، مضيفًا أن الموقف الإسلامي الداعم للقضية يعكس للعالم أجمع، بما في ذلك إسرائيل والولايات المتحدة، الصمود العربي والوحدة العربية.

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حركة فتح الولايات المتحدة دونالد ترامب ترامب القضية الفلسطينية إسرائيل

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