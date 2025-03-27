الخميس 27 مارس 2025
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صحة ومرأة

فوائد النعناع، يقاوم الالتهابات والفيروسات ويحسن المزاج

النعناع، فيتو
النعناع، فيتو

فوائد النعناع، النعناع من الأعشاب العطرية الشهيرة التي لها شعبية كبيرة على مستوى العالم لنكهته المميزة التي تستخدم في العصائر والحلوى وكذلك الطهي.

وفوائد النعناع، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوي على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم وينصح الخبراء بتناوله.

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، إن النعناع من الأعشاب العطرية الشهيرة التي تُستخدم منذ قرون في الطب الشعبي والطهي، ويتميّز برائحته الزكية وطعمه المنعش، وينتمي النعناع إلى الفصيلة الشفوية، وله أنواع متعددة، أشهرها النعناع الفلفلي والنعناع السنبلي، وتتنوع استخداماته ما بين المشروبات، والعلاجات الطبية، والمستحضرات التجميلية، مما يجعله من الأعشاب التي لا غنى عنها في الحياة اليومية.

فوائد النعناع 
فوائد النعناع 

فوائد النعناع للصحة 

وأضاف السيد، أن من فوائد النعناع الصحية:

  • تحسين الهضم، فقد أثبتت الدراسات أن النعناع يساعد على تهدئة عضلات المعدة والأمعاء، مما يخفف من أعراض الانتفاخ والغازات وعسر الهضم، كما يُستخدم زيت النعناع لعلاج القولون العصبي، حيث يعمل على تقليل التقلصات وتحسين حركة الأمعاء.
  • مضاد طبيعي للبكتيريا والفيروسات، إذ يحتوي على مركبات مثل المنثول التي تساعد في محاربة الالتهابات والجراثيم، لذلك يستخدم في علاج نزلات البرد، التهاب الحلق، والسعال، حيث يساعد على توسيع الشعب الهوائية وتخفيف الاحتقان، كما يضاف أحيانا إلى بخاخات الأنف والمستحضرات الطبية المخصصة للجهاز التنفسي.
  • أما من الناحية النفسية، فإن رائحة النعناع المنعشة لها تأثير مهدئ على الأعصاب، وتساعد على تقليل التوتر وتحسين المزاج، ولهذا يستخدم زيت النعناع في العلاج بالروائح "الأروماثيرابي"، ويُضاف إلى الزيوت المستخدمة في جلسات المساج والاسترخاء.
  • وفيما يخص العناية الشخصية، يدخل النعناع في صناعة العديد من مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة، مثل معجون الأسنان وغسول الفم، لما له من خصائص مضادة للبكتيريا وقدرته على إنعاش الفم ومحاربة رائحة الفم الكريهة.
  • يُستخدم في بعض أنواع الكريمات والمراهم التي تُخفف من الحكة وتهيج الجلد.
  • يساعد في تخفيف الصداع، خاصة الصداع الناتج عن التوتر أو الجيوب الأنفية، حيث يُمكن وضع القليل من زيت النعناع على الجبهة أو استنشاقه للحصول على تأثير مهدئ.
  • النعناع ليس مجرد نبتة تُستخدم لإضافة نكهة مميزة للمشروبات، بل هو كنز طبيعي غني بالفوائد الصحية والجمالية، ويستحق أن يكون جزءًا من روتيننا اليومي، سواء عن طريق تناوله كمشروب، أو استخدامه موضعيًا، أو الاستفادة من زيته العطري.
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النعناع فوائد النعناع فوائد النعناع للصحة الدكتور أحمد السيد صحة الصحة

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