الترمس، يحسن مزاجك ويخلصك من التوتر والقلق

فوائد الترمس، لصحة مختلف أجهزة الجسم عديدة، نظرا لما يحتوي عليه من مغذيات طبيعية من فيتامينات ومعادن ومضادات أكسدة قويةگ، مما يجعله جزءًا مهمًا من النظام الغذائي الصحي.



أهم فوائد الترمس لصحة الجسم



أكدت الدكتورة هدى مدحت أخصائية التغذية العلاجية، أن فوائد الصحية مذهلة، فالترمس ليس مجرد وجبة خفيفة لذيذة، بل هو كنز من الفوائد الصحية التي يمكن أن تعزز عمل مختلف أجهزة الجسم، وهو ما تستعرضه في السطور التالية:

الترمس للصحة

مصدر غني بالبروتينات:

الترمس يحتوي على نسبة عالية من البروتينات النباتية، والتي تعتبر مهمة لبناء العضلات والأنسجة في الجسم. لذلك، يُعد الترمس خيارًا ممتازًا للنباتيين وللأشخاص الذين يبحثون عن مصادر غير حيوانية للبروتين. البروتين الموجود في الترمس يساعد على تحسين وظائف الجسم بشكل عام ويسهم في تعزيز الجهاز المناعي.

تحسين صحة القلب:

الترمس يحتوي على نسبة قليلة من الدهون المشبعة وهو خالٍ من الكوليسترول، مما يجعله غذاءً مفيدًا لصحة القلب. بالإضافة إلى ذلك، يحتوي الترمس على الألياف الغذائية التي تساعد في خفض مستويات الكوليسترول الضار في الدم. بذلك، يُسهم تناول الترمس بانتظام في الوقاية من أمراض القلب والشرايين وتحسين صحة الدورة الدموية.

مصدر جيد للألياف:

الترمس يحتوي على نسبة عالية من الألياف الغذائية، وهي ضرورية لتحسين عملية الهضم والوقاية من مشكلات الجهاز الهضمي مثل الإمساك. الألياف تساعد على تنظيم حركة الأمعاء وتسهيل التخلص من الفضلات. كما أن تناول الأطعمة الغنية بالألياف مثل الترمس يساهم في الحفاظ على وزن صحي، حيث تساعد الألياف في الشعور بالشبع لفترات أطول.

تحسين مستويات السكر في الدم:

الألياف الموجودة في الترمس لا تقتصر فوائدها على تحسين الهضم فحسب، بل تساعد أيضًا في تنظيم مستويات السكر في الدم. تناول الترمس بشكل منتظم يمكن أن يساعد في تجنب ارتفاع مستويات السكر بشكل مفاجئ، مما يجعله خيارًا جيدًا للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري أو من يرغبون في الوقاية منه.

مصدر غني بالفيتامينات والمعادن:

يحتوي الترمس على مجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن المهمة لصحة الجسم، مثل فيتامين ب المركب، الذي يلعب دورًا هامًا في تعزيز وظائف الجهاز العصبي وتحسين مستوى الطاقة في الجسم. كما يحتوي على معادن مثل الحديد، الكالسيوم، والمغنيسيوم، وهي عناصر ضرورية للحفاظ على صحة العظام والأسنان والوقاية من فقر الدم.



مضاد للأكسدة:

يحتوي الترمس على مركبات مضادة للأكسدة، وهي مواد تساهم في مكافحة الجذور الحرة التي تسبب الأضرار للخلايا وتؤدي إلى الشيخوخة المبكرة والإصابة ببعض الأمراض المزمنة مثل السرطان. تناول الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة مثل الترمس يعزز مناعة الجسم ويساهم في تحسين الصحة العامة.

تعزيز صحة الجلد والشعر:

البروتينات والفيتامينات الموجودة في الترمس تساهم في تحسين صحة الجلد والشعر. البروتين يساعد في بناء أنسجة الجسم بما في ذلك الجلد والشعر، بينما تساعد الفيتامينات والمعادن على تغذية البشرة ومنع تساقط الشعر وتعزيز نموه.



الترمس للبشرة



التحكم في الوزن:

بفضل محتواه العالي من الألياف والبروتينات، يساعد الترمس في الشعور بالشبع لفترات طويلة، مما يقلل من تناول السعرات الحرارية ويساعد في التحكم في الوزن. يمكن أن يكون الترمس جزءًا من نظام غذائي متوازن يهدف إلى فقدان الوزن أو الحفاظ عليه.

دعم صحة العظام:

الترمس يحتوي على نسبة جيدة من الكالسيوم والمغنيسيوم، وهما عنصران أساسيان لصحة العظام والأسنان. تناول الترمس بانتظام يمكن أن يساهم في الوقاية من هشاشة العظام والحفاظ على قوة الهيكل العظمي.

تحسين المزاج وتعزيز الصحة النفسية:

بفضل احتوائه على الفيتامينات مثل فيتامين ب1 وفيتامين ب6، يساعد الترمس في تحسين المزاج وتقليل مشاعر التوتر والقلق. هذه الفيتامينات تلعب دورًا رئيسيًا في إنتاج النواقل العصبية التي تؤثر على الصحة النفسية والمزاج.