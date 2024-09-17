الأربعاء 18 سبتمبر 2024
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صحة ومرأة

فوائد الترمس، لمرضى السكري ولصحة قلبك ورشاقتك

الترمس وفوائده
الترمس وفوائده

فوائد الترمس، يُعتبر الترمس من البقوليات التي تتمتع بقيمتها الغذائية العالية، وفوائده الصحية المتعددة التي تجعله واحدًا من الأطعمة المفيدة لصحة الإنسان.

 

اكتشفي فوائد الترمس لصحتك وجمالك

 

أكدت الدكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية، أن الترمس يُعتبر غذاءً متعدد الفوائد، حيث يُسهم في تحسين صحة الجسم بشكل عام، بدءًا من تعزيز صحة القلب، ودعم صحة العظام، وتحسين الجهاز الهضمي، وصولًا إلى تعزيز الجهاز المناعي والحفاظ على صحة البشرة.

الترمس للصحة

وتستعرض الدكتورة مروة في السطور التالية أهم فوائد الترمس للصحة:
 

غني بالبروتينات

الترمس يُعتبر مصدرًا ممتازًا للبروتين النباتي، حيث يحتوي على نسبة عالية من البروتينات مقارنةً بأنواع أخرى من البقوليات. هذا يجعله خيارًا مثاليًا للأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا نباتيًا أو لأولئك الذين يسعون إلى تقليل استهلاك اللحوم. يُعد البروتين ضروريًا لبناء وإصلاح أنسجة الجسم، ودعم وظائف العضلات، وتعزيز صحة الجلد والشعر.

 

مصدر جيد للألياف الغذائية

يحتوي الترمس على نسبة عالية من الألياف الغذائية، التي تُعد مهمة جدًا لتحسين صحة الجهاز الهضمي. تُساعد الألياف في تسهيل عملية الهضم والوقاية من مشاكل الجهاز الهضمي مثل الإمساك والانتفاخ. كما تلعب الألياف دورًا كبيرًا في تقليل مستويات الكوليسترول الضار في الدم، مما يُسهم في تحسين صحة القلب والأوعية الدموية.

يعزز صحة القلب

الترمس غني بمضادات الأكسدة والأحماض الأمينية الأساسية التي تُسهم في تعزيز صحة القلب. يحتوي الترمس على الأحماض الدهنية غير المشبعة، التي تساعد في تقليل مستويات الكوليسترول الضار وزيادة مستويات الكوليسترول الجيد. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يساعد تناول الترمس بانتظام في تقليل ضغط الدم المرتفع وتحسين وظائف الأوعية الدموية، مما يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين.

 

مناسب لمرضى السكري

بفضل احتوائه على الألياف والبروتينات، يُعد الترمس خيارًا جيدًا للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري. الألياف الموجودة في الترمس تُساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم، مما يساهم في تحسين استجابة الجسم للأنسولين. تناول الترمس بانتظام يمكن أن يساعد في الحفاظ على مستويات السكر في الدم ضمن النطاق الطبيعي، ويقلل من مخاطر حدوث تقلبات مفاجئة في مستويات السكر.

يُعزز صحة العظام

الترمس يحتوي على معادن مهمة مثل الكالسيوم والفوسفور، وهما عنصران ضروريان لصحة العظام. يُسهم تناول الترمس في تعزيز كثافة العظام والوقاية من هشاشة العظام، خاصة عند النساء بعد سن اليأس. كما يساعد في تحسين صحة الأسنان والشعر والأظافر.

 

مصدر غني بالفيتامينات والمعادن

يحتوي الترمس على مجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن الضرورية للحفاظ على صحة الجسم. من بين الفيتامينات الموجودة في الترمس فيتامينات B المركبة مثل النياسين والثيامين، التي تُساعد في دعم وظائف الجهاز العصبي وتعزيز الطاقة. كما يحتوي الترمس على معادن مثل الحديد، الذي يساهم في تعزيز إنتاج خلايا الدم الحمراء والوقاية من فقر الدم.

 

دعم صحة الأمعاء

الألياف الموجودة في الترمس تلعب دورًا حيويًا في تعزيز صحة الأمعاء. تُساعد الألياف في تحسين نمو البكتيريا النافعة في الجهاز الهضمي، مما يُسهم في تحسين توازن البكتيريا المعوية وتقليل مخاطر الالتهابات المعوية وأمراض الجهاز الهضمي مثل القولون العصبي.

 

فقدان الوزن

نظرًا لأن الترمس يحتوي على نسبة عالية من البروتينات والألياف الغذائية، فإنه يساعد في الشعور بالشبع لفترة أطول، مما يُقلل من تناول الطعام ويساعد في فقدان الوزن. كما أن الألياف تُسهم في تحسين عملية التمثيل الغذائي وتعزيز حرق السعرات الحرارية، مما يجعل الترمس خيارًا مثاليًا للأشخاص الذين يسعون إلى خسارة الوزن بطرق صحية.

الترمس لبشرتك

تحسين صحة البشرة

الترمس يحتوي على مضادات أكسدة قوية، مثل فيتامين E، التي تُسهم في حماية البشرة من التلف الناتج عن الجذور الحرة والتعرض للعوامل البيئية الضارة. يساعد في تعزيز تجديد خلايا الجلد والحفاظ على نضارة البشرة وإشراقها. كما يُسهم فيتامين E في تقليل ظهور التجاعيد وعلامات الشيخوخة المبكرة.

 

تقوية الجهاز المناعي

الترمس يحتوي على مجموعة من الفيتامينات والمعادن التي تُعزز مناعة الجسم. بفضل محتواه الغني بمضادات الأكسدة والمعادن مثل الزنك، يساعد الترمس في تعزيز وظائف الجهاز المناعي والوقاية من الأمراض المعدية والالتهابات. يعزز تناول الترمس بانتظام من قدرة الجسم على محاربة الأمراض والحفاظ على صحة جيدة.

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