محافظ الشرقية يُتابع استعدادات الأوقاف لصلاة عيد الفطر المبارك

أكد الدكتور محمد إبراهيم حامد وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الشرقية أنه في إطار استعدادات المديرية لاستقبال عيد الفطر المبارك تم تجهيز خمسة آلاف مسجد تشرف عليهم المديرية إداريًا ودعويا ًبجانب 796 ساحة كائنة بمراكز الشباب وأفنية المدارس وأراضي فضاء تم معاينتهم وتبين صلاحيتهم لإقامة شعائر صلاة عيد الفطر المبارك.

تكليف 1592 خطيبا معتمدا لصلاة العيد

كما تم تكليف 1592 إمام وخطيب معتمد ومصرح له من وزارة الأوقاف (أساسي – احتياطي) بكل مسجد وساحة لتأدية صلاة العيد، لافتًا إلى أن الوزارة وضعت عدة ضوابط لأداء صلاة عيد الفطر المبارك.

مدة الخطبة عشر دقائق

مشيرا أالى أن تكون خطبة العيد تكون في حدود 10 دقائق كالجمعة، مع الالتزام بخطبة العيد الموحدة نصًا أو مضمونًا والسماح باصطحاب الأطفال لأداء صلاة عيد الفطر المبارك وذلك لإدخال البهجة عليهم وإن كانت الصلاة في الساحات لزم تخصيص مكان للسيدات في مؤخرة المصلى أو في جانبه بشرط وجود حائل أو حاجز يفصل بينهما.

لا تصلى المرأة بجوار الرجل

وشدد وكيل وزارة اوقاف الشرقية على ألا تُصلِّي المرأة بجوار الرجل إلا في وجود حائل بينهما واللستعانة بالواعظات في تنظيم صلاة عيد الفطر 2025 بمصليات السيدات خاصة في الساحات المخصصة وذلك لتحقيق الضوابط الشرعية دون أي مخالفة شرعية.

تشكيل غرفة عمليات بالمديرية

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية وأخرى فرعية بالإدارات التابعة لها لمتابعة تنفيذ كافة التعليمات الواردة من وزارة الأوقاف ورصد أي مخالفات والتعامل معها وفقًا للإجراءات القانونية.

محافظ الشرقية

وبدوره تابع المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية مع الدكتورمحمد إبراهيم حامد وكيل وزارة الأوقاف إستعدادات المديرية لإستقبال المواطنين لأداء صلاة عيد الفطر المبارك والتأكد من تجهيز المساجد والساحات المقرر أداء صلاة العيد بها، وإجراء أعمال النظافة والتطهير والتعقيم للحفاظ على صحة وسلامه المصلين.

المحافظ يشيد بجهود وزارة الاوقاف

أشاد محافظ الشرقية بجهود وزارة الأوقاف للنهوض بالخطاب الدعوي ونشر تعاليم الدين السمحه، وكذلك تعاونها المثمر مع المحافظة في تقديم كافة أوجه الدعم للفئات الأكثر إحتياجًا بمختلف القرى والمراكز ليحيوا حياة كريمة مثمنًا دور مديرية أوقاف الشرقية في نشر تعاليم الإسلام السمحة القائمة على الوسطية والاعتدال.

إحلال وتجديد بيوت الله

وكذلك أعمال إحلال وتجديد بيوت الله وإنهاء كافة الإجراءات التي تتعلق بتجهيز وفرش المساجد وتكثيف الدور الدعوي والوطني في خدمة الدعوة الإسلامية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.