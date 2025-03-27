حريق هائل يلتهم فندقًا تركيًّا ويخلف خسائر بشرية ومادية (فيديو)

نشب حريق هائل، في فندق "كارافان سراي" بمنطقة أولوداج في مدينة بورصة التركية، مخلفا قتيلا واحدا وخسائر مادية كبيرة.

وأكد رئيس بلدية بورصة الكبرى عدم وجود أي سياح في الفندق خلال الحريق، مضيفا أنه كان هناك 5 موظفين فقط، تم إنقاذ 4 منهم، بينما لقي شخص واحد حتفه، مشيرا إلى أن الحريق اندلع في مقهى الفندق وانتشر، وامتدت النيران بسرعة لتحيط بالفندق، بينما تم إرسال العديد من فرق الإطفاء إلى المنطقة.

#SONDAKİKA



◼️Uludağ’da otel yangını



▪️Bursa Uludağ’daki bir otelde yangın çıktı. Yangında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi kurtarıldı.



▪️Otelde konaklama olmadığı ve Ocak ayında turizm işletme belgesi olmadığı için kapatıldığı öğrenildi. #uludağ #yangın #otel pic.twitter.com/hJqe27hCoV March 27, 2025

Bursa'nın Uludağ ilçesinde bulunan bir otelde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler oteli sararken, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. pic.twitter.com/gadv2xJgHe — Hürriyet.com.tr (@Hurriyet) March 27, 2025

وتبين أن الفندق كان مغلقا خلال عمليات التفتيش الرسمية، كما سبق له أن أعلن عن انتهاء صلاحية شهادة الإقامة الخاصة به، وأن عملية التخصيص في منطقة المتنزهات الوطنية قد اكتملت، وصدر قرار قضائي بالإخلاء.

Bursa Uludağ’da turizm işletme belgesi olmadığı için kapatılan otelde çıkan yangına müdahale ediliyor.https://t.co/kgkosUsdQP pic.twitter.com/2TwcyIUwFE — TRT HABER (@trthaber) March 27, 2025

Bursa Uludağ'da bir süre önce ocak ayında turizm işletme belgesi olmadığı için kapatılan otelde çıkan yangına müdahale ediliyor



Haberi oku---> https://t.co/Mt41NosjM7 pic.twitter.com/zjKZX0x2Pc — Bursada Bugün (@bursadabugun) March 27, 2025

وجاء خبر حريق أولوداج في بورصة فيما لاتزال جراح حريق فندق "كارتال كايا" في بولو مفتوحة.

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