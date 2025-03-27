الخميس 27 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

حريق هائل يلتهم فندقًا تركيًّا ويخلف خسائر بشرية ومادية (فيديو)

حريق فندق في تركيا،
حريق فندق في تركيا، فيتو

نشب حريق هائل، في فندق "كارافان سراي" بمنطقة أولوداج في مدينة بورصة التركية، مخلفا قتيلا واحدا وخسائر مادية كبيرة.

وأكد رئيس بلدية بورصة الكبرى عدم وجود أي سياح في الفندق خلال الحريق، مضيفا أنه كان هناك 5 موظفين فقط، تم إنقاذ 4 منهم، بينما لقي شخص واحد حتفه، مشيرا إلى أن الحريق اندلع في مقهى الفندق وانتشر، وامتدت النيران بسرعة لتحيط بالفندق، بينما تم إرسال العديد من فرق الإطفاء إلى المنطقة. 

وتبين أن الفندق كان مغلقا خلال عمليات التفتيش الرسمية، كما سبق له أن أعلن عن انتهاء صلاحية شهادة الإقامة الخاصة به، وأن عملية التخصيص في منطقة المتنزهات الوطنية قد اكتملت، وصدر قرار قضائي بالإخلاء.  

وجاء خبر حريق أولوداج في بورصة فيما لاتزال جراح حريق فندق "كارتال كايا" في بولو مفتوحة. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حريق هائل فندق كارافان سراي منطقة أولوداج مدينة بورصة التركية رئيس بلدية بورصة الكبرى مقهى الفندق حريق فندق كارتال كايا

الأكثر قراءة

الرئيس السيسي يصدر قرارًا جمهوريًّا جديدًا

في ليلة القدر، أب يقتل 2 من أبنائه ويصيب الثالث بعصا خشبية في الغربية

ذروة الموجة الحارة، درجات الحرارة اليوم الخميس في مصر

أسعار الخضار اليوم بسوق العبور، ارتفاع مقلق في 5 أصناف منها الطماطم والبصل قبل العيد

سعر السمك اليوم بسوق العبور، انخفاض البلطي والجمبري وقفزة في المرجان وقشر البياض

انخفاض أسعار الفراخ اليوم الخميس 27 مارس 2025

أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور، انخفاض الخوخ 10 جنيهات وارتفاع الفراولة والكنتالوب

أخبار مصر: جريمتان تهزان مصر في ليلة القدر، إعلان تفاصيل طرح 400 ألف شقة، فضيحة بملف كأس العالم 2030، مفاجأة عن سعر الذهب

منوعات

المزيد

طفل يتسلل عبر سياج البيت الأبيض والخدمة السرية تعترضه (فيديو)

مأساة في تورينو، غرق حافلة سياحية في نهر بو (فيديو)

مقابل تيك توك، ترامب يعرض "صفقة" على الصين

معظمها دول عربية، كوريا الجنوبية تطبق فحصا صحيا صارما للقادمين من 18 دولة

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس في الأسواق المحلية اليوم الأربعاء 26 /3/ 2025

آخر تطورات أسعار النحاس اليوم الأربعاء 26-3-2025

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأربعاء

35 جنيها سعر كيلو السكر بالأسواق اليوم الأربعاء 26-3-2025

المزيد

انفوجراف

أرقام مميزة لمنتخب مصر في تصفيات كأس العالم (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

حدث في 27 رمضان، رحيل الزعيم أحمد عرابي عن 70 عامًا بعد صراع مع المرض

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 27 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الخميس 27 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية