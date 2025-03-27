حريق هائل يلتهم فندقًا تركيًّا ويخلف خسائر بشرية ومادية (فيديو)

حريق هائل يلتهم فندقًا تركيًّا ويخلف خسائر بشرية ومادية (فيديو)
نشب حريق هائل، في فندق "كارافان سراي" بمنطقة أولوداج في مدينة بورصة التركية، مخلفا قتيلا واحدا وخسائر مادية كبيرة.
وأكد رئيس بلدية بورصة الكبرى عدم وجود أي سياح في الفندق خلال الحريق، مضيفا أنه كان هناك 5 موظفين فقط، تم إنقاذ 4 منهم، بينما لقي شخص واحد حتفه، مشيرا إلى أن الحريق اندلع في مقهى الفندق وانتشر، وامتدت النيران بسرعة لتحيط بالفندق، بينما تم إرسال العديد من فرق الإطفاء إلى المنطقة.
وتبين أن الفندق كان مغلقا خلال عمليات التفتيش الرسمية، كما سبق له أن أعلن عن انتهاء صلاحية شهادة الإقامة الخاصة به، وأن عملية التخصيص في منطقة المتنزهات الوطنية قد اكتملت، وصدر قرار قضائي بالإخلاء.
وجاء خبر حريق أولوداج في بورصة فيما لاتزال جراح حريق فندق "كارتال كايا" في بولو مفتوحة.
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