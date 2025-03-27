تاريخ المواجهات يرجح كفة الأهلي أمام الهلال السوداني قبل الصدام المرتقب

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر لمواجهة الهلال السوداني في المباراة المقرر أن تجمع بينهما، الثلاثاء المقبل الموافق يوم 1 أبريل المقبل في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتستعرض فيتو خلال هذه السطور، تاريخ مواجهات النادي الأهلي والهلال السوداني قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين.

تاريخ مواجهات الأهلي والهلال السوداني

لعب الأهلي والهلال السوداني اثنتي عشرة مباراة خلال ست مواجهات في تاريخ لقاءاتهما ببطولات الأندية الإفريقية، كلها في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

كانت المواجهة الأخيرة بين الفريقين في دوري الأبطال الموسم قبل الماضي 2022-2023، ففي دور المجموعات فاز الهلال ذهابًا بملعبه في مدينة أم درمان بهدف للا شيء، وفي لقاء القاهرة فاز الأهلي بثلاثة أهداف للا شيء أحرز محمود كهربا هدفًا وحسين الشحات هدفين.

فاز الأهلي في خمس مباريات وفاز الهلال في ثلاث مباريات وتعادل الفريقان في أربع مباريات، أحرز لاعبو الأهلي أحد عشر هدفًا وتلقت شباكه سبعة أهداف.

موعد مباراتي الأهلي أمام الهلال السوداني

ويلتقي النادي الأهلي في مباراة الذهاب مع فريق الهلال ستكون يوم 1 من شهر أبريل المقبل، في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة على ستاد القاهرة الدولي، بينما تقام مباراة الإياب يوم 8 من ذات الشهر.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والهلال السوداني

وتنقل مباراة الأهلي والهلال السوداني عبر شاشة بين سبورت الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا.

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره زد إف سي وديًّا غدا الأربعاء وذلك ضمن خطة الإعداد الموضوعة من جانب الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر استعدادًا للمواجهة المرتقبة أمام الهلال السوداني في ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

طاقم تحكيم مباراة الأهلي والهلال

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" إجراء تغيير في طاقم التحكيم المقرر أن يقود مباراة النادي الأهلي مع نظيره فريق الهلال السوادني في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقرر الكاف تعيين التشادي الحاجي أليو محمد بدلًا من الموريتاني دحان بيده، لقيادة مباراة الذهاب، وذلك بسبب مشاركة نادي الهلال في الدوري الموريتاني.

وجاء طاقم تحكيم مباراة الأهلي والهلال مكون من:

الحاجي أليو محمد من تشاد (حكم ساحة)

إلفيس نجوجوي من الكاميرون (مساعد أول)

سورو فاتسواني من ليسوتو (مساعد ثاني)

عبد العزيز بوه من موريتانيا (حكم رابع)

ليتيسا أنتونيلا من إيسواتيني (حكم فيديو)

ديانا شيكوتيشا من زامبيا (مساعد حكم فيديو)

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