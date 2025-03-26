أخبار الاقتصاد اليوم: ارتفاع أسعار اللحوم بالأسواق.. الرقابة المالية تلزم شركات التأمين بتسجيل بياناتها.. والولايات المتحدة تفرض رسوما جديدة على السيارات

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأحمد كجوك وزير المالية فعاليات الملتقى الثانى "المهنيين المستقلين "Freelancers" الذى نظمته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تحت شعار " العمل الحر.. 9-5 لم يعد الخيار الوحيد" فى مركز إبداع مصر الرقمية بقصر السلطان حسين كامل؛ وذلك بمشاركة مجموعة من المهنيين المستقلين من الملتحقين بسوق العمل الحر المحلى والعالمى عبر الإنترنت.

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد قرار رقم 58 لسنة 2025 بشأن الإجراءات التنفيذية لتسجيل البيانات على منصة الربط الإلكتروني بين الهيئة وشركات التأمين، حيث ألزم القرار بتسجيل كافة البيانات على منصة الربط الإلكتروني بشكل لحظي ويجوز للشركات في موعد أقصاه 30 /6/ 2025 تسجيل البيانات على المنصة خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ اتخاذ الإجراء لدى الشركة.

أعلن البيت الأبيض عن نية الرئيس الأمريكى دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية جديدة على واردات السيارات وهو ما سيتم الكشف عنه فى مؤتمر صحفى وفقا للسكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارولين ليفيت.

باستثناء الكندوز الصغير، ارتفاع أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

أسعار اللحمة اليوم، شهدت أسعار اللحوم تباينًا ملحوظًا في الأسواق؛ وفق التقرير الصادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

بلغ إجمالى قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة اليوم الأربعاء، 128.1 مليار جنيه، فى حين بلغت كمية التداول نحو 1,492 مليون ورقة منفذة على 82 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 167.9 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 1,337 مليون ورقة منفذة على 91 ألف عملية خلال الجلسة السابقة.

رفع بنك أوف أميركا توقعاته لأسعار الذهب خلال العام الجاري والقادم، مستندًا إلى ضبابية السياسات التجارية في الولايات المتحدة التي تواصل دفع الأسعار نحو الارتفاع.

يبحث العديد من عملاء البنك التجاري الدولي عن مدى وجود إعفاء من رسوم فتح الحساب بداية في فروع CIB.

سادت العديد من التوقعات حول الاقتصاد الأمريكي الفترة المقبلة وسط تكهنات بدخول في مرحلة ركود.

أشاد المهندس مصطفى المكاوى عضو مجلس إدارة ا لاتحاد العام للغرف التجارية بقرار البنك المركزى بمد فترة السماح للبنوك باستثناء سلع الأرز والفول والعدس من الغطاء النقدى بواقع 100 % لمدة عام تنتهي فى 15 مارس 2026.

التقى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بالفريقين الفائزين بتحدي (CFA Society Egypt) الذي تنظمه الجمعية المصرية لخبراء الاستثمار، وذلك في إطار استعدادهما للمشاركة في التصفيات الإقليمية للشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا، ومنها إلى النهائي العالمي وكذلك في التصفيات على مستوى الشرق الأوسط شهر مايو المقبل، وذلك اتساقًا مع رؤية الهيئة العامة للرقابة المالية بتعزيز التواصل مع مختلف أطراف القطاع المالي غير المصرفي، بما يسهم في تطوير وتنمية قدرات المهنيين بالقطاع الأساس الذي يضمن استدامة عملية الإصلاح والنمو بالقطاع المالي غير المصرفي ويزيد من قدراته التنافسية ويعزز من مساهمته في الاقتصاد القومي.

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