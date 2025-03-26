وزيرا الاتصالات والمالية يشهدان فعاليات الملتقى الثاني "المهنيين المستقلين"

شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأحمد كجوك وزير المالية فعاليات الملتقى الثانى "المهنيين المستقلين "Freelancers" الذى نظمته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تحت شعار " العمل الحر.. 9-5 لم يعد الخيار الوحيد" فى مركز إبداع مصر الرقمية بقصر السلطان حسين كامل؛ وذلك بمشاركة مجموعة من المهنيين المستقلين من الملتحقين بسوق العمل الحر المحلى والعالمى عبر الإنترنت.

تنمية قطاع المهنيين المستقلين

يأتى عقد هذا الملتقى السنوى فى ضوء حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على فتح قنوات للتواصل مع الشباب من المهنيين المستقلين للاستماع إلى رؤيتهم حول سبل تطوير وتنمية قطاع المهنيين المستقلين، ودفع الجهود المبذولة لدعم وتمكين الشباب فى مجال العمل الحر.

وفى كلمته أكد د. عمرو طلعت أن استراتيجية مصر الرقمية تستهدف تحقيق التحول إلى مجتمع رقمى يرتكز على الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مختلف المجالات؛ مشيرا إلى أن محاور عمل الاستراتيجية محورها المواطن وتستهدف تمكينه من اكتساب المهارات الرقمية، والالتحاق بوظيفة فى الاقتصاد الرقمى، وتلقى الخدمات الرقمية.

وأوضح الدكتور عمرو طلعت أن جميع المبادرات التدريبية المقدمة من الوزارة تشترط أن يقترن التدريب التقنى بتدريب على مهارات العمل الحر لتوفير خيارات متعددة للمتدربين للالتحاق بسوق العمل سواء من خلال وظيفة تقليدية أو من خلال العمل كمهنى مستقل او الالتحاق بسوق العمل الحر كخيار إضافى بجانب الوظيفة التقليدية، مضيفا أن استراتيجية تنمية العمل الحر تتضمن 4 محاور رئيسية وهى إتاحة البرامج التدريبية، وتطوير خدمات الإنترنت، وتوفير مساحات مجهزة للعمل، بالإضافة إلى تقديم الحوافز والدعم للمهنيين المستقلين.

اوضح أنه يتم توفير مجموعة من البرامج والمبادرات التدريبية من خلال الوزارة والجهات التابعة لها بهدف اعداد مهنى مستقل قادر على النفاذ للوظائف على منصات العمل الحر؛ وتشمل البرامج المقدمة من المعهد القومى للاتصالات، ومعهد تكنولوجيا المعلومات ومدارسwe للتكنولوجيا التطبيقية، ومنصة "مهارة تك"، ومبادرة "رواد مصر الرقمية"، ومبادرة "ITIDA Gigs "؛ حيث تستهدف البرامج التدريبية بناء مصفوفة من المهارات تشمل المهارات التقنية الأكثر طلبا فى سوق العمل، ومهارات تقديم العروض والتسعير والتفاوض، بالإضافة إلى تمكين المتدربين من إنشاء حساب على منصات العمل الحر.

وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى أنه يتم ضخ استثمارات لتطوير شبكة الإنترنت وزيادة كفاءتها وسرعتها بما ساهم في ارتفاع متوسط سرعة الإنترنت الثابت من 5.3 ميجابت/ ثانية فى ديسمبر 2017 إلى 84.5 ميجابت/ ثانية فى فبراير 2025 ولتتصدر مصر مؤشر متوسط سرعة الإنترنت أفريقيا؛ مضيفا أنه يتم توفير مساحات مجهزة للعمل للمهنيين المستقلين من خلال مراكز إبداع مصر الرقمية فى مختلف المحافظات حيث تم إنشاء 23 مركزا ومستهدف الوصول خلال العام الحالى إلى 27 مركزا.

أضاف أنه فى ضوء العمل على تقديم الحوافز والدعم للمهنيين المستقلين فإنه يتم اقامة معسكرات تطبيقية مع متخصصين فى العمل الحر لتوفير الدعم العملى، بالإضافة إلى إقامة محافل تشبيك وملتقيات للشباب العاملين كمهنيين مستقلين، كما تم إطلاق مبادرة بالتعاون مع بنك ناصر للتيسير فى الحصول على أجهزة الحاسب الألى من خلال تمويل بشروط ميسرة؛ موضحا أنه يوجد نحو 390 – 595 ألف حساب مصرى على منصات العمل الحر صعودا من 50 ألف حساب فى 2020.

وأوضح الدكتور عمرو طلعت أنه فى ضوء توصيات الملتقى الأول للمهنيين المستقلين فقد تم بناء منصة رقمية للمهنيين المستقلين تتضمن مجموعة من المميزات لهم بما فى ذلك توفير خدمات استشارية فى مجال الضرائب، وتمكينهم من كتابة عقود منمطة وفتح حساب بنكى؛ مشيرا إلى أن تأخر إطلاق المنصة ناتج عن حرص الوزارة على أن يقترن إطلاقها بتبسيط المعاملات الضريبية للمهنيين المستقلين؛ وهو الأمر الذى تم بالفعل مع إطلاق وزارة المالية لحزمة من التيسيرات الضريبية للمهنيين المستقلين.

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن هناك حزمة من التسهيلات والحوافز الضريبية الجاذبة التى تتضمن عددًا من الإعفاءات والإقرارات المبسطة ونظامًا متكاملًا لمشروعات ريادة الأعمال حتى ٢٠ مليون جنيه سنويًا.

وأضاف الوزير، أن النظام الضريبي المبسط والمتكامل يعد أكثر تحفيزًا، ويرسخ لصفحة جديدة من الثقة والشراكة والمساندة مع صغار الممولين.

وقال الوزير، إننا نفتح صفحة جديدة لمن يتقدم للتسجيل وسنقدم له كل سبل المساندة والدعم، حتى ينجح ويكبر المستثمر والمشروع.

وأوضح الوزير، أن التسهيلات الضريبية متاحة للجميع أفرادًا وشركات دون اشتراط وجود مقرات، لافتًا إلى أننا نعمل على تبسيط وتحسين الإجراءات لكل الممولين والمستثمرين.

وأضاف الوزير، أننا ندرس حوافز إضافية لأول ٥٠ إلى ١٠٠ ألف ممول يتقدم بالتسجيل للمرة الأولى ضمن النظام الضريبي المبسط فى إطار مسار التشجيع والتحفيز لمجتمع الأعمال.

وتضمنت فعاليات الملتقى عقد جلسة بعنوان "قصص نجاح وتحديات فى عالم العمل الحر: تجارب ملهمة من فريلانسرز مصريين" وتم خلالها تسليط الضوء على قصص نجاح مجموعة من الشباب من المهنيين المستقلين من خريجى مبادرات هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والمعهد القومى للاتصالات ومعهد تكنولوجيا المعلومات لتأهيل الشباب للالتحاق بسوق العمل الحر؛ حيث شهدت الجلسة استعراض مسيرتهم المهنية وأبرز التحديات التى واجهتهم وكيف استطاعوا التغلب عليها والالتحاق بسوق العمل الحر العالمى من خلال تنفيذ مشروعات لصالح شركات بالخارج والحصول على عائد بالعملة الصعبة.

حلسة حوار مفتوح

كما تم عقد جلسة حوار مفتوح بين د. عمرو طلعت وأحمد كجوك والحاضرين للرد على مجموعة من الاستفسارات حول عدد من الموضوعات المتعلقة بمجال العمل الحر. حيث تم تسليط الضوء على جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء القدرات الرقمية لكافة المواطني من مختلف التخصصات والبرامج المقدمة لأهالى محافظات الصعيد من خلال مراكز ابداع مصر الرقمية. كما تم الإشارة إلى مبادرة الرواد الرقميون بهدف تأهيل الشباب من مختلف التخصصات من كافة أنحاء الجمهورية للعمل فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

كذلك تم استعراض الحوافز الضريبية الجديدة، وطريقة التسجيل فى المنظومة الجديدة وآليات المحاسبة الضريبية للمهنيين المستقلين.

حضر فعاليات الملتقى المهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والدكتورة هبة صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات، والدكتور أحمد خطاب مدير المعهد القومى للاتصالات، والمهندسة شيرين الجندى مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاستراتيجية والتنفيذ، والمهندس محمود بدوى مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون التحول الرقمى.

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