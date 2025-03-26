الأربعاء 26 مارس 2025
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اقتصاد

رسوم جديدة تعتزم الولايات المتحدة فرضها على السيارات قبل الثاني من إبريل

رسوم جديدة على السيارات
رسوم جديدة على السيارات

أعلن البيت الأبيض عن نية الرئيس الأمريكى دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية جديدة على واردات السيارات وهو ما سيتم الكشف عنه فى مؤتمر صحفى وفقا للسكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارولين ليفيت.

 

الرسوم الجديدة على السيارات 

وألمح  الرئيس الأمريكى إلى أن رسوم السيارات الجمركية قد تُفرض قبل الثاني من أبريل، وهو اليوم الذي من المقرر أن تبدأ فيه خطته الشاملة "للرسوم الجمركية المتبادلة".

 

رسوم جمركية متبادلة على الدول التى تفرض رسوم على السلع الأمريكية

وقال الرئيس الأمريكي في اجتماع لمجلس الوزراء: "سنعلن عن ذلك قريبًا خلال الأيام القليلة المقبلة على الأرجح، ثم بحلول الثاني من أبريل، ستكون هناك تعرفات متبادلة".

انخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية إلى أدنى مستوياتها خلال جلسة الأربعاء في وول ستريت بعد الإعلان عن خطط الرسوم الجمركية الجديدة.

وتكررت إشارة ترامب إلى خططه لفرض رسوم جمركية باهظة على شركائه التجاريين الأجانب. لكن سياساته غير المتوقعة والمتغيرة باستمرار أثارت اضطرابات في سوق الأسهم وتركت قادة الأعمال في حيرة بشأن كيفية التخطيط للمستقبل.

الرئيس الامريكى دونالد ترامب
الرئيس الأمريكى دونالد ترامب

وروّج الرئيس الأميركي ليوم الثاني من أبريل باعتباره "يوم التحرير" و"اليوم الكبير". وتتضمن خطته، كما وُصفت في البداية، فرض رسوم جمركية متبادلة على جميع الدول التي تفرض رسومًا جمركية على السلع الأميركية، بالإضافة إلى فرض رسوم جمركية ردًا على سياسات تجارية أخرى غير مرغوب فيها، مثل استخدام ضرائب القيمة المضافة.

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