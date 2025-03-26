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اقتصاد

المكاوي يشيد بقرار المركزي بمد فترة استثناء بعض السلع الغذائية من الغطاء النقدي لمدة عام

مصطفى المكاوي
مصطفى المكاوي

أشاد المهندس مصطفى المكاوى عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية بقرار البنك المركزى بمد فترة السماح للبنوك باستثناء سلع الأرز والفول والعدس من الغطاء النقدى بواقع 100 % لمدة عام تنتهي فى 15 مارس 2026.

 الغطاء النقدي هو الاعتماد المستندي

وأضاف المكاوى أن الغطاء النقدي هو الاعتماد المستندي، وكان يلزم المستورد بتوفير قيمة الصفقة كاملة قبل استيراد السلعة وتودع بالبنك، مشيرا إلى أن القرار يستثني استيراد الفول والأرز والعدس، والاكتفاء بخطاب ضمان، صادر من البنك بناءً على طلب المستورد يقر فيه بدفع قيمة الصفقة للمُصدر.

توفير السلع الغذائية للسوق المصرية

وأشار الى إن الغرض من القرار هو إتاحة وتسهيل توفير السلع الغذائية للسوق المصري خلال الفترة الحالية، وكبح جماح موجة التضخم الحالية التي طالت أغلب السلع خاصة الغذائية منها، وسيكون له تأثير مباشر على أسعار السلع خاصة المستوردة منها.

وتابع أن القرار ايضا يعمل على سهولة استيراد تلك السلع وتعزيز المخزون السلعي منها، قبل شركات القطاع العام والقطاع الخاص، مما يدعم استقرارها من حيث وفرة المعروض والتحوط بمخزون استراتيجي كافٍ لتلبية الطلب المحلي إضافة إلى استقرار أسعارها.

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