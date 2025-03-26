هل يمنح البنك التجاري إعفاء من رسوم فتح حساب بداية؟

يبحث العديد من عملاء البنك التجاري الدولي عن مدى وجود إعفاء من رسوم فتح الحساب بداية في فروع CIB.

وأوضح مسئولو البنك التجاري الدولي أنه يوجد بالفعل إعفاء من رسوم فتح الحساب.

ويتيح CIB Business Banking حساب 'بداية' الجاري للعملاء من أصحاب الأعمال الحرة الذين ليس لديهم تصريح نشاط أو مقر عمل، وذلك من خلال التالي:

رسوم اشتراك رمزية (5 جنيهات شهريًّا)

لا يوجد حد أدنى لرصيد الحساب

إعفاء من رسوم إصدار بطاقة الخصم المباشر

إصدار مجاني لبطاقة الإيداع للشركات

اشتراك مجاني في خدمة الإنترنت البنكية للشركات

ومن جانب آخر يبحث العديد من عملاء البنك التجاري الدولي CIB عن خطوات تغيير كلمة المرور الخاصة بخدمة الإنترنت البنكية.

وأوضح مسئولو البنك التجاري الدولي CIB أن الخطوات تشمل ما يلي:

في البداية يحتاج تغيير الرقم السري للخدمة وجود بطاقة مدينة سارية ومفعلة ورقمها السري.

ثم زيارة الموقع الرسمي الخاص بالبنك Cibeg.com أو عن طريق تطبيق خدمة الانترنت البنكية على الموبايل.

من خلال الصفحة الرئيسية للموقع برجاء الدخول على " الخدمات الإلكترونية " ثم " خدمة الإنترنت البنكية " ثم " Forget\ Reset password " أو "تغيير الرقم السري ".

برجاء إضافة البيانات المطلوبة:

رقم البطاقة المدنية أو الائتمانية (16 رقم)

الرقم السري الخاص بالبطاقة (4 أرقام)

اسم للدخول على الخدمة

كلمة مرور للخدمة (اختيار كلمة مرور مكونة على الأقل من 8 وعلى الأكثر 12 تحتوي على حروف وأرقام وعلامات).

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