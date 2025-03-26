اتحاد الغرف التجارية: قانون العمل لن يحقق هدف رفع مستوى معيشة العامل

علق اتحاد الغرف التجارية، على موافقة مجلس النواب على مشروع قانون العمل، بعد مناقشات استمرت لفترة طويلة، لتعديل العديد من المواد والبنود عليه.

مشروع قانون العمل

وتساءل اتحاد الغرف التجارية في بيان له، حول هل سيرفع مشروع قانون العمل، مستوى معيشة العمال ويجذب وينمي الاستثمارات، أم أنه سوف يساوي بين من يجد ويعمل ومن لا يعمل، ويحد من الاستثمارات وخلق فرص العمل.

وأكد الإتحاد، أنه لا خلاف، على أن أي منشأة صناعية او تجارية او خدمية لديها شريكين رئيسيين، الدولة بنسبة تتجاوز 30% وهى حصيلتها من الضرائب والتأمينات وغيرها من الرسوم، وشركائها من العاملين وهم الثروة الأساسية لأى منشأة.

مجلس النواب يقر قانون العمل الجديد، فيتو

وتابع: ومن هذا المنطلق، فمثلث الحوار الاجتماعي يتضمن الثلاثة كشركاء أساسيين بهدف الوصول الى توافق يوازن مصالح الأطراف الثلاثة لضمان استمرار مسيرة النماء والتنمية من خلال توسع المنشآت القائمة وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، لخلق المزيد من فرص العمل الكريمة لأبناء مصر في وطنهم وزيادة دخول العالمين من خلال ربطها بالإنتاج والإنتاجية.

وأشار الإتحاد، إلى أنه طبقا لمختلف دراسات الهيئات الدولية، فإن قانون العمل المصري كان طاردا للاستثمارات التي تسعى الأطراف الثلاثة لجذبها، وغير متوازن لحقوق من يجد ويعمل ومن لا يعمل، لعدم توازنه في الحقوق والواجبات، وعدم ربط الدخل بالإنتاج والإنتاجية، وغيرها من البنود المجحفة للجميع.

وأوضح، أن الحكومة تقدمت لمجلس النواب بمشروع قانون تجاهل العديد مما تقدمت به منظمات أصحاب الأعمال من مقترحات بناء على دراسات مقارنة لقوانين الدول التي تحقق مستوى معيشة عالي ومتنامي لعمالها، وتجذب المليارات من الاستثمارات الأجنبية، مضيفة أن مشروع القانون لم يراعى في فلسفته او في العديد من مواده لكل ما سبق.

وأكد اتحاد الغرف التجارية، كممثل لكل التجار والصناع والمستثمرين ومؤدى الخدمات، خالقى أكثر من 80% من الناتج المحلي الإجمالي والتوظيف لأكثر من 18 مليون من شركائهم من العمال، أن مشروع القانون لن يحقق هدفنا جميعا برفع مستوى معيشة العامل الجاد من خلال ربط الدخل بالإنتاج والإنتاجية، مضيفا أنه سيحد من خلق فرص عمل كريمة لأبناء مصر في وطنهم، حيث سيكون العامل الأساسي لاستمرار طرد الاستثمارات المحلية والتي تتحول حاليا بالألاف الى الخارج، وسيحد من جذب الاستثمارات الأجنبية التي لن تتحقق التنمية والرخاء بدونها.

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