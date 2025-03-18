الثلاثاء 18 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

الرقابة المالية توافق لـ 5 شركات مالية غير مصرفية على تقديم خدماتها باستخدام مجالات التكنولوجيا المالية

رئيس الرقابة المالية،
رئيس الرقابة المالية، فيتو

 أصدرت لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، بالهيئة العامة للرقابة المالية، قرار بالموافقة لـ 5 شركات تعمل في الأنشطة المالية غير المصرفية، على تقديم خدماتها باستخدام جميع مجالات التكنولوجيا المالية، وذلك من خلال تعاقدهم مع شركة Vlens المقيدة بسجل التعهيد بالهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك في إطار الحرص المستمر من قبل الهيئة على تسريع وتيرة رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية لتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية دعما لجهود الحكومة المصرية لتحقيق الشمول المالي.

إذ وافقت اللجنة على استخدام 3 شركات بقطاع التمويل غير المصرفي جميع مجالات التكنولوجيا المالية، وهم حالا للتمويل الاستهلاكي -بي تك للتمويل-يـو للتمويل الاستهلاكي)، بالإضافة إلى شركتين عاملتين في مجال الأوراق المالية وهما (ام ان تي تيك القابضة-بكرة لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار).

بالإضافة إلى تأسيس شركة منزل فين ناشئة جديدة للتمويل الاستهلاكي والتمويل العقاري، برأسمال 30 مليون جنيه بالاستفادة من قرار الهيئة رقم 268 والذي سمح بتأسيس شركات تمويل غير مصرفي ناشئة رقمية برأسمال 15 مليون جنيه، بجانب الموافقة لإحدى شركات التعهيد بإضافة مجالين جدد وهي لومين سوفت، لتعمل بذلك في جميع مجالات التكنولوجيا المالية.

وطبقًا لموافقة اللجنة المختصة بالهيئة العامة للرقابة المالية ستقوم الشركات الخمسة بمزاولة النشاط المرخص لها به من الهيئة باستخدام مجالات التكنولوجيا في عمليات التحديد والتحقيق والمصادقة إلكترونيًا، وعمليات التعرف على العميل إلكترونيًا، وعمليات إبرام عقود على منتجات مالية غير مصرفية إلكترونيًا، وعمليات التسجيل والحفظ والاسترجاع من السجلات الرقمية إلكترونيًا، وذلك من خلال شركة في لينس Vlens، المسجلة بسجل شركات التعهيد بالهيئة.

كما أصدرت اللجنة موافقتها على تأسيس شركة منزل فين للتمويل الاستهلاكي والتمويل العقاري كشركة ناشئة وفقًا لقانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية الصادر بالقانون رقم 5 لسنة 2022 وقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 268 لسنة 2023 الصادر في هذا الشأن.

وفي سياق متصل، منحت اللجنة موافقة جديدة لشركة لومين سوفت على إضافة مجالي عمليات إبرام عقود على منتجات مالية غير مصرفية الكترونيا وعمليات التسجيل والحفظ والاسترجاع من السجلات الرقمية إلكترونيًا، لتصبح ثاني شركة تعهيد تعمل في مجالات التكنولوجيا المالية الأربعة.
كما سمحت الهيئة لشركة بكرة لتكوين وإدارة المحافظ باستخدام التكنولوجيا المالية في مزاولة نشاطها، وذلك في مجالات عمليات التحديد والتحقيق والمصادقة إلكترونيًا، وعمليات التعرف على العميل إلكترونيًا، وعمليات إبرام عقود على منتجات مالية غير مصرفية إلكترونيًا، وعمليات التسجيل والحفظ والاسترجاع من السجلات الرقمية إلكترونيًا، وذلك من خلال شركة في لينس Vlens، المسجلة بسجل شركات التعهيد بالهيئة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الانشطة المالية غير المصرفية التكنولوجيا المالية الهيئة العامة للرقابة المالية الخدمات المالية غير المصرفية الحكومة المصرية المعاملات المالية قطاع التمويل غير المصرفي مجالات التكنولوجيا المالية مجالات التكنولوجيا

مواد متعلقة

الرقابة المالية: ضرورة تعزيز مشاركة الشركات في جهود الاستدامة والتكيف مع التغيرات المناخية

الرقابة المالية تعتمد القواعد والإجراءات التنفيذية المنظمة لعمل صندوق ضمان التسويات

السفير وائل أبو المجد مساعد وزير الخارجية لـ فيتو: نتائج مؤتمر أذربيجان للمناخ مخيبة لآمال الدول النامية.. ومصر بذلت جهودا كبيرة لمنع فشل cop29

انطلاق العرض الخاص لفيلم “الهنا اللي أنا فيه” بالشيخ زايد (صور)

بالأسعار والأماكن، تفاصيل حجز شقق جنة بالمدن الجديدة

صحة العاشر تطلق قافلة بالمركز الطبى 28 ضمن مبادرة حياة كريمة

وهم‭ ‬السلام‭ ‬وصراع‭ ‬الوجود

وزارة‭ ‬التعليم‭: ‬ الحبس‭ ‬5‭ ‬سنوات‭ ‬مع‭ ‬الشغل‭ ‬لأى‭ ‬طالب‭ ‬يضيع‭ ‬التابلت‭ ‬‬والمؤبد‭ ‬لولى‭ ‬أمره‭!

الأكثر قراءة

أثار الجدل حيًّا وميتًا، هل تراجع الحويني عن فتاويه أم أعاد تفسيرها؟

رواتب تصل إلى 8 آلاف ريال.. فتح باب التقديم على فرص عمل في المجالات الهندسية بالسعودية

انكسار الموجة الحارة وتحذير من الأرصاد

أبرزها الزيت والسكر، التموين تكشف عن السلع المقرر صرفها على البطاقات كدعم إضافي

نار الحرب تشتعل بالشرق الأوسط، جنرال أمريكي يكشف تحرك 3 حاملات طائرات إلى إيران

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء في مصر

أسعار الخضار اليوم بسوق العبور، انخفاض الخيار والفلفل والبصل يستعيد عرشه

أول تعليق من مصر على استئناف الغارات الجوية الإسرائيلية في غزة

منوعات

المزيد

سيلينا جوميز: كنت أشعر بالإحباط قبل العمل على ألبوم I Said I Love You First

أول تعليق من كونان أوبراين بعد اختياره لتقديم حفل جوائز الأوسكار الـ98

الصين تنجح في زرع كلية خنزير معدلة وراثيًّا في إنسان

انفصال مركبة دراجون على المحطة الدولية حاملة رائدي فضاء أمريكيين عالقين ورائدًا روسيًّا (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

31.8 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم الثلاثاء بالبورصات العالمية

تعرف على أسعار السكر اليوم الثلاثاء

تعرف على أسعار كيلو السكر اليوم الإثنين

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الإثنين 17- 03- 2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

6 علامات تكشف الرجل اللعوب.. كيف قدمها عصام عمر في مسلسل "نص الشعب اسمه محمد" (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية كعك العيد في المنام وعلاقتها بتحقيق أهداف طال انتظارها

ما حكم الشماتة في الموت وعواقبها؟ الإفتاء توضح

حدث في 18 رمضان سنة 40هـ، مبايعة الإمام الحسن بالخلافة بعد استشهاد علي بن أبي طالب

المزيد
الجريدة الرسمية