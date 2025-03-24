آخرها حديد عز..تزايد حالات الشطب والتخارج من البورصة..خبراء: لابد من تحرك الرقابة المالية والبورصة  للتشاور على آليات الشطب

قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة، بجلستها المنعقدة يوم الأربعاء الماضي، الموافقة على الشطب النهائي لقيد أسهم شركة حديد عز (شطبا اختياريا)، البالغ رأس مالها المصدر والمقيد 2.7 مليار جنيه موزع على 542.3 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها 5 جنيهات للسهم الواحد.

ويأتي ذلك بعدما فتحت إدارة البورصة، سوق الصفقات الخاصة (OPR) خلال الفترة من 23 فابرير وحتى 6 مارس الجاري، وتم شراء عدد 163.8 مليون سهم من أسهم المساهمين المتضررين والمعترضين على الشطب الاختياري والراغبين في بيع أسهمهم، تمثل نسبة 30.198% تقريبًا من إجمالي أسهم رأس مال الشركة المصدرة البالغة 542.3 مليون سهم، وتمثل نسبة 88% تقريبا من إجمالي الأسهم حرة التداول البالغ عددها 186.1 مليون سهم لتصبح الأسهم حرة التداول بعد شراء أسهم المتضررين بعدد 27.2 مليون سهم (بنسبة 5,01571 %) مملوكة لعدد 7743 مساهم طبقا للموقف في 10/03/2025 في ضوء البيان الوارد من شركة مصر للمقاصة.

وضع حد لعمليات الشطب

و أكد خبراء أسواق المال، على أهمية تحرك الرقابة المالية والبورصة لوضع حد لعمليات الشطب من السوق،مشيرين إلى ضرورة التشاور على آليات حساب القيمة السوقية للاسهم الأنشطة اووتخفيض النسبة القانونية إلى 5% بحيث يظل السهم مدرج بالبورصة.

الأسهم في بورصة مصر رخيصة للغاية

قال محمد حسن خبير أسواق المال، أن استمرار خروج الشركات المصرية إلى الملاذات الضريبية الآمنة،و قضايا نقل ملكية الأسهم مثل ما حدث مع (معمل البرج، سيرا) من خلال انشاء شركات في دول وجزر برؤوس أموال صغيرة والاستحواذ على شركات مقيدة، مع إمكانية الاعفاء من الضرائب، أو ان يكون المستثمرين اجانب ولديهم حضانات واعفاءات معينة،انما يؤكد على أن الأسهم في بورصة مصر رخيصة للغاية.



وأضاف أن تلك الشركات تستخدم وتستفيد بالقانون وثغراته في تحقيق طموحات مساهميها وملاكها،وتأمين شركاتهم واسهمهم وتخفيض تكاليفهم من خلال اعفاءات ضريبة.

تقليص الاستثمارات الأجنبية بشكل تدريجي



وتابع أن تلك الإجراءات بالرغم من قانونيتها الا أنها تضر بالبورصة المصرية بشكل كبير حيث تؤدي إلى تقليص الاستثمارات الأجنبية بشكل تدريجي،وسيخفض حجم رأس المال السوقي بشكل كبير وبالتالي وضع السوقةسيمون سيء للغاية، ولذلك لابد من تحرك سريع من إدارة البورصة والرقابة المالية والتشاور على آليات حساب القيمة السوقية للاسهم الأنشطة اووتخفيض النسبة القانونية إلى 5% بحيث يظل السهم مدرج بالبورصة ويستحوذ المستثمر على النسبة الأكبر بحيث لا ينخفض حجم السوق خاصة ان تلك الشركات مثل سيرا وسوديك وحديد عز والنساجون الشرقيون وغيرها هي ضمن الشركات الكبرى التي تقوم عليها البورصة المصرية، وبالتالي فإن المخاطرة تزداد والسوق تتقلص.



ضرورة خفض الحد الأدنى المسموح به للإدراج

وشدد على ضرورة تحرك الرقابة المالية والبورصة ضرورة خفض الحد الأدنى المسموح به للإدراج وعدم الوصول إلى مرحلة الشطب، والتفاوض مع الشركات على استمرار ادراج الحد الأدنى وعدم الشطب، وفي المقابل ضرورة تقديم عدد من المزايا الضريبية التى تمنعهم من الخروج لملازات ضريبة أفضل، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات القيد والتداول.

مخاوف من تكرار حالات الشطب



وقال الدكتور محمد شعراوي،خبير أسواق المال، أن أهم مايميز البورصة سهولة التخارج ،لكن تزايد حالات عروض الاستحواذ على شركات مقيدة بالبورصة مع شروط الشطب الاختياري ليست جيدة لافتا إلى أن ذلك سيفتح المجال أمام الشركات لحذو حزوها.

حذف بيانات شركة حديد عز من قاعدة بيانات الشركات المقيدة بالبورصة

وقررت اللجنة، حذف بيانات شركة حديد عز من قاعدة بيانات الشركات المقيدة بالبورصة المصرية وإدراج أسهم الشركة بنظام القبول الآلي للأوامر – أوراق مالية غير مقيدة (خارج المقصورة ) وذلك اعتبارًا من بداية جلسة تداول يوم الخميس الموافق 13 مارس، على أن تعرض حالة الشركة بعد ثلاثة أشهر على لجنة القيد بناء على مذكرة دراسة معدة من قطاع الأوراق المالية غير المقيدة لاتخاذ ما تراه مناسبا.

وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية، وافقت على الطلب المقدم من الممثل القانوني لشركة سوشيال إمباكت لتعديل عدد الأسهم المستهدفة لتصبح 226.023 مليون سهم تمثل نسبة 38.78% من سيرا للتعليم، بقيمة 3.503 مليار جنيه، بدلا من 255.872 مليون سهم بقيمة 3.966 مليار جنيه.



ومنذ أيام وافقت الهيئة على تعديل بعض شروط عرض الشراء الإجباري المقدم من شركة سوشيال إمباكت كابيتال ليمتد على أسهم شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية – سيرا للتعليم، وتضمنت التعديلات زيادة سعر عرض الشراء ليصبح 15.5 جنيه للسهم بدلا من 15 جنيه.



وشملت باقي التعديلات إلغاء البند 3 من تعهدات مقدم العرض، مع عدم السير في إجراءات الشطب الاختياري لقيد أسهم الشركة المستهدفة بالعرض خلال السنتين التاليتين لتنفيذ عرض الشراء.



و شملت تعديل نسبة الأسهم المستهدفة لتصبح حتى نسبة 38.78% من أسهم رأسمال الشركة بدلا من 48.78% بحيث تصبح نسبة مقدم العرض حتى 90% بدلا من 100%، مع إلغاء شرط الحد الأدنى لنسبة الاستجابة البالغ 75%.



وفي 9 يناير الجاري، وافق مجلس سيرا للتعليم، على نشر تقرير القيمة العادلة المقدم من شركة BDO كيز للاستشارات المالية والذي حدد سعر السهم بمبلغ 17.95 جنيه، في إطار عرض الاستحواذ المقدم من سوشيال إمباكت كابيتال على أسهم الشركة.

وأعلنت إدارة البورصة المصرية، مؤخرا أن إجمالي الكميات المبدئية المعروضة التي استجابت لعرض الاستحواذ المقدم من شركة سوشيال إمباكت كابيتال ليمتد على شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية – سيرا للتعليم، في نهاية فترة سريانه، بلغت 218.353 مليون سهم، بنسبة 96.6%.

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