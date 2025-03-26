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اقتصاد

بنك أوف أميركا يتوقع مفاجأة بشأن أسعار الذهب

توقعات اسعار الذهب
توقعات اسعار الذهب اليوم، فيتو

رفع بنك أوف أميركا توقعاته لأسعار الذهب خلال العام الجاري والقادم، مستندًا إلى ضبابية السياسات التجارية في الولايات المتحدة التي تواصل دفع الأسعار نحو الارتفاع.


وأوضح البنك في مذكرة بحثية، صادرة اليوم الأربعاء، أنه يتوقع وصول سعر المعدن النفيس إلى 3,063 دولارًا للأوقية في 2025 و3,350 دولارًا في 2026، مقابل تقديرات سابقة بلغت 2,750 دولارًا للأوقية في 2025 و2,625 دولارًا في 2026.
ويأتي هذا الرفع في ظل بيئة اقتصادية مليئة بالشكوك نتيجة لتقلبات السياسات التجارية الأميركية التي يقودها الرئيس دونالد ترامب.

سعر الذهب الفورى والطلب الاستثماري 

 

يشير التقرير إلى أن سعر الذهب الفوري حاليًا يقارب 3,024 دولارًا للأوقية، مع ارتفاع تجاوز 15 في المئة منذ بداية العام، ما يعكس توجه المستثمرين نحو الذهب كملاذ آمن في مواجهة الضغوط الاقتصادية والجيوسياسية.

 

 

 

وأوضح بنك أوف أميركا أنه في حال زاد الطلب الاستثماري على الذهب بنسبة 10 في المئة، فمن المحتمل أن يرتفع السعر إلى نحو 3,500 دولار للأوقية خلال العامين المقبلين.

 

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الضغوط الاقتصادية السياسات التجارية الذهب الفوري الجيوسياسية الاقتصادية البورصة العالمية دونالد ترامب

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