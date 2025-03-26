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خارج الحدود

الإعلام الحكومي بغزة: 85% من المواطنين فقدوا مصادر الغذاء الأساسية بسبب توقف المساعدات

غزة، فيتو
غزة، فيتو

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، في بيان  اليوم الأربعاء، أن %85 من المواطنين فقدوا مصادر الغذاء الأساسية بسبب توقف المساعدات.

إغلاق عشرات المخابز في غزة 

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في بيانه:  الأسواق خالية من السلع ما يهدد بمجاعة وشيكة وتداعيات خطيرة.

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 وأضاف المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، أن إغلاق عشرات المخابز في غزة بسبب نفاد الوقود ومنع الاحتلال دخوله إلى القطاع، مشيرا إلى أن  انقطاع الكهرباء مستمر  منذ 18 شهرا بسبب منع الاحتلال إدخال الوقود للقطاع.

وأعلنت  بلدية غزة في بيان اليوم الأربعاء، أن القطاع يعاني من تراكم ما يزيد على 175 ألف طن من النفايات.

غزة تاعني من تراكم النفايات

وقالت بلدية غزة في بيانها: إن الاحتلال يواصل منعنا من نقل النفايات إلى المكب الرئيسي شرقي المدينة.

 

وأضافت: مضطرون إلى تجميع النفايات في مكبات عشوائية وغير صحية بين أحياء المدينة والنازحون أصبحوا يعيشون بجوار مكبات النفايات وذلك ينذر بكارثة صحية تهدد حياتهم.


وطالبت بلدية غزة بإدخال الآليات الثقيلة لجمع النفايات ونقلها بعيدا عن أماكن الإيواء والنزوح.

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غزة انقطاع الكهرباء إسرائيل

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