الأربعاء 26 مارس 2025
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خارج الحدود

نتنياهو: نعمل أنا وترامب على تنفيذ خطته لإخراج سكان غزة بمحض إرادتهم

ترامب ونتنياهو
ترامب ونتنياهو

قال رئيس وزراء الإحتلال الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء: إن "إسرائيل غيرت وجه الشرق الأوسط، وأن التغييرات مستمرة".

إخراج سكان غزة 

وبشأن خطة الرئيس الأمريكى، قال نتنياهو إنه يعمل مع ترامب على تنفيذ خطته لإخراج سكان غزة بمحض إرادتهم"، مؤكدًا أنه لم يقلل من أهمية هذه الخطة.

وأضاف نتنياهو عن فشل 7 أكتوبر، قائلا: "هناك الكثير من الأسئلة، ولكن في النهاية كان هناك سؤال بسيط - لماذا لم نتحرك؟ لماذا لم نتحرك في تلك الليلة رغم أن لدينا مؤشرات مسبقة؟ كان بإمكاننا التحرك، حتى بالقوات التي كانت موجودة حول القطاع، وكذلك باستخدام سلاح الجو".

لن يطرد أحدا من غزة

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء الماضي، إنه "لن يطرد أحدا من غزة، ولا أحد يجبر سكان القطاع على المغادرة".

 طرد الفلسطينيين من غزة وإقامة "ريفييرا" الشرق الأوسط

ويعد تصريح ترامب بمثابة تراجع واضح عن مقترحه السابق بشأن طرد الفلسطينيين من غزة وإقامة "ريفييرا" الشرق الأوسط في القطاع، وهو الاقتراح الذي واجه رفضا عربيا وعالميا واسعا.

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بنيامين نتنياهو الشرق الأوسط ترامب غزة طرد الفلسطينيين

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