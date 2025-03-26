أطباء بلا حدود: إسرائيل تجبر سكان غزة على شرب مياه ملوثة

ذكرت منظمة أطباء بلا حدود، في بيان اليوم الأربعاء، أن الأمراض الجلدية التي يعاني منها الأطفال الفلسطينيون في غزة نتيجة مباشرة لتدمير القطاع والحصار الإسرائيلي المفروض عليه.

سلطات الاحتلال تمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

وقالت المنظمة في بيانها: إن سلطات الاحتلال الإسرائيلية تحظر فعليا الوصول إلى المياه في غزة من خلال قطع الكهرباء والوقود عن القطاع، وإن الكثير من سكان القطاع يجبرون على شرب مياه غير آمنة مما يؤثر سلبا على صحتهم.

ودعت المنظمة إسرائيل إلى وقف إطلاق النار فورا والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة وإعادة الكهرباء.

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