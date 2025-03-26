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في احتفالية كبرى، قرية "العاشرة مدرسة" بالبحيرة تحتفي بحفظة القرآن الكريم (صور)

قرية العاشرة مدرسة
قرية "العاشرة مدرسة" بالبحيرة، فيتو

شهدت قرية "العاشرة مدرسة" التابعة لمركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة، احتفالية كبرى لتكريم حفظة القرآن الكريم ضمن المسابقة الرمضانية السنوية، وسط حضور واسع من الأهالي والشخصيات البارزة.

 

تكريم 350 طالبًا من حفظة القرآن

وتضمن الحفل تكريم نحو 350 طالبًا وطالبة من حفظة القرآن الكريم، من طلاب المدارس الحكومية والمعاهد الأزهرية، وتم توزيع جوائز مالية وعينية، بالإضافة إلى المصاحف وشهادات التقدير، على جميع المتسابقين الذين اجتازوا اختبارات المسابقة بنجاح. 

وأشرف على هذه الاختبارات، التي أُجريت يومي 15 و16 شعبان، عدد من مشايخ الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، بهدف تشجيع الطلاب على الاستمرار في حفظ كتاب الله وتحفيز باقي الأطفال على المشاركة في السنوات القادمة.

 

مسابقة متدرجة من 3 أجزاء حتى 30 جزءًا

وشملت المسابقة تكريم 300 حافظ للقرآن الكريم، حيث تتفاوت مستويات الحفظ بين ثلاثة أجزاء حتى حفظ القرآن كاملًا.

 كما تم تكريم 10 معلمين من الدرجة الأولى المحالين على المعاش، تقديرًا لجهودهم في دعم طلاب القرية خلال مسيرتهم التعليمية.

 

حضور شخصيات بارزة في الحفل

شهد الحفل حضور عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم الشيخ عبد الله عبد المقصود، مدير أوقاف أبو المطامير والنوبارية، بالإضافة إلى إسلام مهدي، مدير المدرسة الإعدادية، وأيمن منصور، مدير المدرسة الابتدائية بالقرية.

حدث سنوي يعزز القيم الدينية والتعليمية

أصبح هذا الحفل حدثًا سنويًّا بارزًا ينتظره أهالي القرية بفخر، حيث يتيح لهم الاحتفاء بأبنائهم المتفوقين في حفظ القرآن الكريم والتعليم، مما يعزز روح المنافسة الإيجابية بين الطلاب. 

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قرية العاشرة مدرسة التابعة لمركز أبو المطامير محافظة البحيرة تكريم حفظة القرآن الكريم المسابقة الرمضانية

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