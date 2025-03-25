الرأس الأخضر يفوز علي أنجولا 1/2 في تصفيات كأس العالم

خسر منتخب أنجولا أمام نظيره منتخب الرأس الأخضر بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم الثلاثاء ضمن مواجهات الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 .

ويتواجد منتخبا الرأس الأخضر وأنجولا في المجموعة الرابعة في تصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 رفقة كل من؛ موريشيوس وإيسواتيني وليبيا ووالكاميرون.

ترتيب المجموعة الرابعة

الرأس الأخضر 13 نقاط

الكاميرون 9 نقاط

ليبيا 8 نقاط

أنجولا 7 نقاط

موريشيوس 5 نقاط

إسواتيني نقطتين

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