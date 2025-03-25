إندونيسيا يفوز علي البحرين بهدف في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم

تصفيات كأس العالم، فاز منتخب إندونيسيا على منتخب البحرين بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثامنة من تصفيات قارة آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وسجل روميني هدف الفوز لمنتخب إندونيسيا بالدقيقة 24.

ويلعب منتخبا إندونيسيا والبحرين في المجموعة الثالثة رفقة منتخبات، اليابان والسعودية وأستراليا والصين.

أهداف مباراة أستراليا وإندونيسيا

وكان منتخب أستراليا قد حقق فوزا كبيرا على إندونيسيا 5-1 في المباراة التي جمعتهما الخميس الماضي، ضمن الجولة السابعة من تصفيات آسيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

أحرز أستراليا أول أهداف المباراة من ركلة جزاء عن طريق مارتن بويل بالدقيقة 18 بعد احتسابها عقب العودة لتقنية الفيديو “الفار”، ثم عزز منتخب أستراليا تقدمه بالهدف الثاني عن طريق نيشان فيلوبيلاي بالدقيقة 20 ثم عادت أستراليا للتقدم من جديد بالهدف الثالث عن طريق جاكسون إرفين بالدقيقة 34 من الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني أحرز منتخب أستراليا الهدف الرابع عن طريق لويس ميلر بالدقيقة 61 وقلص أولي رومني الفارق بعدما أحرز هدف أندونيسيا الأول بالدقيقة 78 من المباراة وفي الدقيقة 90 أحرز جاكسون إرفين الهدف الخامس لأستراليا لتنتهي المباراة بفوز المنتخب الأسترالي 5-1.

وأضاع كيفين ديكس لاعب أندونيسيا ضربة جزاء لمنتخب بلاده بالدقيقة الثامنة من عمر المباراة.

نظام تصفيات آسيا لكأس العالم 2026

وتم تقسيم تصفيات كأس العالم 2026 في قارة آسيا إلى 4 أدوار، يشارك فيها 46 منتخبًا من القارة الصفراء.

الدور الأول: شارك فيه أقل 20 منتخبًا في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عبارة عن 10 مواجهات مباشرة (ذهاب وإياب)، تأهل منها 10 منتخبات إلى الدور الثاني.

الدور الثاني: ينضم المتأهلون من الدور الأول إلى 26 منتخبًا (أعلى) بتصنيف فيفا، في 9 مجموعات، يعبر أصحاب المركزين الأول والثاني من كل منها إلى الدور الثالث من التصفيات، كما يحجزون مقاعدهم في كأس آسيا 2027.

الدور الثالث: سيتم تقسيم الـ18 منتخبا المتأهلين من الدور الثاني على 3 مجموعات، ويتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني مباشرة إلى مونديال 2026.

الدور الرابع: يشارك فيه أصحاب المركزين الثالث والرابع من مجموعات الدور الثالث، ويتم تقسيمهم إلى مجموعتين، ويتأهل متصدر كل مجموعة إلى المونديال مباشرة، بينما يصطدم وصيفي المجموعتين، ويتأهل الفائز منهما إلى الملحق العالمي.

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