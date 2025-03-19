موعد سفر بعثة منتخب الناشئين إلى المغرب للمشاركة في أمم إفريقيا

منتخب الناشئين، حدد الجهاز الفني لمنتخب مصر للناشئين مواليد 2008 بقيادة أحمد الكاس، موعد سفر بعثة الفريق إلى المغرب، لخوض منافسات بطولة أمم إفريقيا للناشئين تحت 17 سنة، التي تقام في ضيافة المملكة المغربية، خلال الفترة من 30 مارس إلى 19 أبريل المقبلين.

موعد سفر بعثة منتخب الناشئين إلى المغرب

وتغادر بعثة منتخب مصر للناشئين إلى المغرب يوم الأربعاء المقبل 26 مارس الجاري، برئاسة أحمد حلمي الشريف عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة

منتخب الناشئين يخسر أمام تنزانيا

خسر المنتخب الوطني تحت 17 عاما أمام منتخب تنزانيا بهدف دون رد، بالمباراة التي جمعتهما مؤخرا بمركز المنتخبات الوطنية، في إطار الاستعدادات لبطولة كأس الأمم الإفريقية.

وتعد هذه التجربة الودية الثانية لمنتخب الناشئين بعد فوزه في المباراة الأولى على ليبيريا بنتيجة 6-2.

منتخب الناشئين تحت 17 عاما، فيتو

مواعيد مباريات منتخب مصر في أمم إفريقيا

وحدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم مواعيد مباريات منتخب مصر للناشئين في بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 17 سنة التي تحتضنها المغرب في الفترة من 30 مارس الجاري وحتى 19 أبريل المقبلين.

ويفتتح منتخب مصر مواجهاته في بطولة كأس الأمم الأفريقية بمواجهة جنوب أفريقيا يوم 31 من شهر مارس الجاري، ثم يلتقي أمام بوركينا فاسو يوم 3 من شهر أبريل، ويختتم مواجهات الدور الأول أمام الكاميرون يوم 6 من الشهر ذاته.

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