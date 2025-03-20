حملات للتصدى للبناء المخالف بالزقازيق والحسينية بالشرقية

أمر المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في تنفيذ الإزالة الفورية لأي تعديات مخالفة علي الأراضى الزراعية أو أملاك الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين للحفاظ على هيبة الدولة وفرض سيادة القانون علي الجميع بمحافظة الشرقية.

شعبان أبو الفتوح رئيس مركز الزقازيق

وقامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة الزقازيق برئاسة شعبان أبو الفتوح رئيس المركز بتنفيذ إزالة لعدد 8 حالات تعدي حيث تم التصدى لحالتين بناء مخالف ، ووقف أعمال البناء المخالف بمنطقة الغشام بالزقازيق ومصادرة مواد البناء والمعدات المستخدمة، كما تم تنفيذ إزالة فورية لسقف مخالف بطابق عاشر علوى بمنطقة شارع طلبة عويضة.

كما نفذت الوحدة المحلية بالطيبة برئاسة بندارى غنيم رئيس الوحدة المحلية إزالة 4 حالات تعد حيث تم فك شدة خشبية لسقف طابق ثالث علوى وإيقاف أعمال بناء مخالف بقرية الطيبة فجرًا بمساحة ١٢٠ متر مربع جاهزة بدور ثالث، وإزالة حالتين لسور بالدبش وتعدى على أرض زراعية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

محمد عبدالدايم رئيس الوحدة المحلية بأم الزين

كما تمكنت الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية أم الزين برئاسة محمد عبد الدايم رئيس الوحدة من إزالة أعمال مخالفة لرخصة بناء، وتم إزالة المخالفات في المهد طبقا للقانون.

الوحدة المحلية بالزنكلون

وقامت الوحدة المحلية بالزنكلون برئاسة أسامة عبد الرافع رئيس الوحدة بالتصدي الفوري والإزالة لحالة بناء مخالف بسور من الدبش الأبيض على مساحة 120 م على أرض زراعية بناحية قرية الزنكلون وتسليم الموقع للجمعية الزراعية ، والتنبيه على المواطن بعدم القيام بأي أعمال مخالفة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة الحسينية برئاسة المهندس محمد العوضي رئيس المركز بإيقاف أعمال بناء مخالف وإزالة قواعد وسملات مسلحة على مساحة ٢٥٠ مترا بطريق سامي سعد خارج الحيز العمراني بنطاق الوحدة المحلية بالقصاصين شرق، وذلك بالإشتراك مع قسم شرطة الصالحية بقيادة العميد مسعد زغلول وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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