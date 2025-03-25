الثلاثاء 25 مارس 2025
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رياضة

كولر يطالب بإعداد تقرير فني شامل عن الهلال السوداني

كولر
كولر

 طالب مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جهازه المعاون، بإعداد تقرير فني شامل عن فريق الهلال السوداني استعدادا للمباراة المقرر أن تجمع بينهم ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا. 

وطالب كولر من ياسين ميكاري محلل أداء الأهلي بإعداد تقرير فني يتضمن نقاط القوة والضعف لدي فريق الهلال السوداني، بالاضافة إلي تقرير عن أبرز لاعبي الفريق. 

ويستعد الأهلي لمواجهة الهلال السوداني التي من المقرر أن تجمع الفريقين،الثلاثاء القادم الموافق يوم 1 أبريل المقبل في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا. 

موعد مباراتي الأهلي أمام الهلال السوداني 

ويلتقي النادي الأهلي في مباراة الذهاب مع فريق الهلال ستكون يوم 1 من شهر أبريل المقبل، في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة على ستاد القاهرة الدولي، بينما تقام مباراة الإياب يوم 8 من ذات الشهر.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والهلال السوداني 

وتنقل مباراة الأهلي والهلال السوداني عبر شاشة بين سبورت الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا. 

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره زد إف سي وديًّا غدا الأربعاء وذلك ضمن خطة الإعداد الموضوعة من جانب الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر استعدادًا للمواجهة المرتقبة أمام الهلال السوداني في ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.   

طاقم تحكيم مباراة الأهلي والهلال 

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" إجراء تغيير في طاقم التحكيم المقرر أن يقود مباراة النادي الأهلي مع نظيره فريق الهلال السوادني في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقرر الكاف تعيين التشادي الحاجي أليو محمد بدلًا من الموريتاني دحان بيده، لقيادة مباراة الذهاب، وذلك بسبب مشاركة نادي الهلال في الدوري الموريتاني.

وجاء طاقم تحكيم مباراة الأهلي والهلال مكون من:

الحاجي أليو محمد من تشاد (حكم ساحة)

إلفيس نجوجوي من الكاميرون (مساعد أول)

سورو فاتسواني من ليسوتو (مساعد ثاني)

عبد العزيز بوه من موريتانيا (حكم رابع)

ليتيسا أنتونيلا من إيسواتيني (حكم فيديو)

ديانا شيكوتيشا من زامبيا (مساعد حكم فيديو)

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