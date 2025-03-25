وفاة القارئ الإذاعي حسن عوض الدشناوي

غيَّب الموت القارئ الإذاعي الشيخ حسن عوض الدشناوي.

كان القاريء الراحل تعرض في الأسبوع الأول من الشهر الجاري لحادث سير أثناء عبوره الشارع إلي مسجد الشرطة بالشيخ زايد؛ حيث دهسته دراجة نارية، كان قائدها يقودها بسرعة جنونية ونقل الشيخ إلي إحدي المستشفيات الخاصة بمدينة 6 أكتوبر، وظل في غيبوبة حتى لفظ أنفاسه الأخيرة اليوم. والشيخ “الدشناوي” قاريء بالإذاعة والتليفزيون، وكان قارئ السورة بمسجد السيدة سُكينة بالقاهرة.

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