الثلاثاء 25 مارس 2025
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ثقافة وفنون

وفاة القارئ الإذاعي حسن عوض الدشناوي

القاريء الشيخ حسن
القاريء الشيخ حسن عوض الدشناوي، فيتو

غيَّب الموت القارئ الإذاعي الشيخ حسن عوض الدشناوي. 

كان القاريء الراحل تعرض في الأسبوع الأول من الشهر الجاري لحادث سير أثناء عبوره الشارع إلي مسجد الشرطة بالشيخ زايد؛ حيث دهسته دراجة نارية، كان قائدها يقودها  بسرعة جنونية ونقل الشيخ إلي إحدي المستشفيات الخاصة بمدينة 6 أكتوبر، وظل في غيبوبة حتى لفظ أنفاسه الأخيرة اليوم. والشيخ “الدشناوي” قاريء بالإذاعة والتليفزيون، وكان قارئ السورة بمسجد السيدة سُكينة بالقاهرة.

 

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الشيخ حسن عوض الدشناوي الاذاعة والتليفزيون السيدة س كينة

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