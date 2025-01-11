عزاء الإعلامية ليلى رستم في مسجد الشرطة اليوم

تستقبل أسرة الإعلامية الراحلة ليلى رستم عزائها اليوم بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

ورحلت عن عالمنا يوم الخميس الماضي، الإعلامية ليلى رستم عن عمر ناهز الـ 88 عامًا، وذلك بعد مسيرة إذاعية وإعلامية مميزة امتلكت المذيعة الراحلة درجة كبيرة من الثقة والثقافة في أدائها، ما ساعدها على أنجح البرامج التلفزيونية على الهواء التي استضافت فيها مشاهير الأدب والصحافة والفن، رغم قصر مشوارها.

من هي الإعلامية ليلى رستم

ولدت المذيعة الراحلة ليلى رستم في 11 فبراير عام 1937 بالقاهرة لكنها عاشت ونشأت بالإسكندرية، والدها المهندس عبد الحميد رستم الشقيق الأصغر للفنان الراحل زكي رستم، درست بمدرسة الراهبات ومنها إلى الدراسة بقسم الصحافة في الجامعة الأمريكية، ثم الماجستير في الصحافة من جامعة نورث وسترن بالولايات المتحدة.

مسيرة الإعلامية ليلى رستم

ومنذ طفولتها اعتادت ليلى رستم، أن تكون الأولى بلا منازع، وأن تكون لها القيادة والسيطرة على مقاليد الأمور بين أقرانها، فهى الزعيمة حتى لو استدعى الأمر الدخول فى معارك، كانت بدايتها مع الإذاعة مذيعة ربط بالبرنامج الأوروبي وبعد عام انتقلت ليلى رستم عام 1960 إلى التليفزيون عند افتتاحه لتصبح من الجيل الأول من المذيعات بالتليفزيون المصرى مع سلوى حجازى وأماني ناشد وتماضر توفيق، واستمرت سبع سنوات قارئة للنشرة الفرنسية.

وتحكى ليلى رستم عن بداياتها وتقول:عندما التحقت بالدراسة بقسم الصحافة فى الجامعة الأمريكية، انتقدت فى اليوم الأول مجلة الجامعة التى كان بها الكثير من العيوب، فصارت معركة بينى وبين القائمين عليها، الذين أطلقوا على لقب "صحفية روضة جامعة"، فلم أهتم وواصلت التعبير عن رأيى، حتى صرت رئيس تحرير تلك المجلة، بعدها سافرت لمدة عام فى بعثة إلى جامعة نورث وسترن بالولايات المتحدة، وقد حصلت على الماجستير.

استطاعت الراحلة ليلى رستم تقديم مجموعة برامج تليفزيونية متنوعة تزخر بها مكتبة التليفزيون تدل على اجتهادها وتفوقها على مذيعات جيلها، فقدمت ثلاثة برامج دفعة واحدة في البداية هي: الغرفة المضيئة، نجمك المفضل، عشرين سؤال، وقد كان أحد أهم برامج التليفزيون المصرى، وكان يعتمد على اختيار موضوع يتم سؤال الجمهور فى معلومات حوله، مع وجود عدد من المحكمين، يمنحون الجمهور الدرجات، حول مدى صحة المعلومات التى يجيبون عنها، وفى نفس الوقت كانت تقدم أربع نشرات أسبوعيًّا باللغة الفرنسية، وتقدم حلقتين أسبوعيًّا من برنامج نافذة على العالم.

من برامج ليلى رستم " نجمك المفضل " الذى كان يعده الكاتب الصحفى الراحل مفيد فوزى وهو برنامج حواري استضافت فيه أكثر من 150 شخصية من مشاهير الأدباء والكُتاب والصحفيين والفنانين منهم الدكتور طه حسين، عبد الحليم حافظ، فريد الأطرش، توفيق الحكيم، نجيب محفوظ، فاتن حمامة، يوسف وهبي، بديعة مصابنى، فاطمة رشدي ويوسف السباعي وغيرهم..

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.