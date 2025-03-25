الإعلامي محمد فودة: ماجد المصري نجم درامي من الطراز الأول.. والحصان الرابح في دراما رمضان 2025

أكد الكاتب والإعلامى محمد فودة، عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك" وعبر خاصية الاستوري بصفحته الرسمية على "انستجرام"، أنه حرص على متابعة أداء النجم المتألق ماجد المصري في شخصية "رجب الجريتلي" بمسلسل "اش اش" للمخرج محمد سامى، مؤكدا أنه أعاد من خلالها صياغة مفهوم الشخصية الشريرة بشكل مبتكر وجذاب، وبإتقانه الشديد لأدق تفاصيل الشخصية، موضحا ان المصرى استطاع وعن جدارة أن يقدم لنا صورة معقدة مليئة بالانفعالات تنبض بالحياة، حيث يمزج بين القوة والضعف، الشر والرومانسية، ما جعله يكسب قلوب المشاهدين بسهولة وبساطة.

وقال فودة: لقد نجح النجم ماجد المصرى في تقديم شخصية "رجب الجريتلي" في مسلسل "اش اش" بأسلوب فريد من نوعه، ليثبت مرة أخرى أنه فنان يمتلك قدرات تمثيلية استثنائية، فالنجم المخضرم قدم شخصية "رجب الجريتلي" بكل تفاصيلها المعقدة والمتعددة، والتي تتميز بالشر والتسلط والقوة في بعض الأحيان، وفي نفس الوقت تكتشف فيها مشاعر إنسانية ورومانسية لامست قلوب المشاهدين، مما أضاف لها بعدا إنسانيا جعلها تتسم بالتعقيد والتوازن بين الخير والشر.

ونوه فودة إلى أنه برغم من أن "رجب الجريتلي" شخصية شريرة تسعى لتحقيق أهدافه عبر استخدام القوة والنفوذ، إلا أن ماجد المصرى تمكن من إضفاء سحر خاص على الشخصية، فأصبح الجمهور لا يستطيع أن يكرهه بالكامل، بل يراه من زاوية أخرى، قد تعكس جوانب من ضعف الإنسان الذي يحاول حماية مصالحه بأي ثمن، مشددا أن المصرى جسد هذه الشخصية بنجاح كبير، وأظهر قدرة رائعة على التنقل بين المشاهد التي تحتوي على مشاعر انتقامية قاسية وبين لحظات رومانسية تحمل في طياتها لحظات حب عميقة، ما جعل "رجب" شخصية متعددة الأبعاد وأثارت اهتمام المشاهدين.

وأشار الاعلامى إلى أن ماجد المصرى استطاع أن يعكس جوانب إنسانية داخل تلك الشخصية، فباتت شخصيته أكثر من مجرد شرير تقليدي، بل أظهرها بطريقة تجعل المشاهد يتعاطف معها في بعض الأحيان، حتى وإن كانت أفعاله مليئة بالقسوة، ليثبت أن الدور لا يقتصر على تقديم الخير أو الشر فقط، بل في قدرتك على تقديم مشاعر مختلطة تجعل الشخصية أكثر تعقيدا وتفاعلًا مع الجمهور.

وتابع فودة: "تمكن ماجد المصري في مسلسل "اش إش" من أن يصنع لنفسه ولشخصيته مساحة خاصة ومميزة وسط نخبة من نجوم العمل، مساحة جسدها ببراعة ليجعلها متفردة ولا تشبه أي شخصية سبق وأن قدمها، لقد نجح في أن يكون له بصمة واضحة وسط أحداث المسلسل، هذه المساحة التي رسمها ماجد المصري لنفسه لم تأت صدفة، بل كانت نتيجة لتفانيه في أداء دوره وإتقانه لأدق تفاصيل الشخصية، وهو ما جعلنا أمام عمل درامي بعيدا عن القوالب التقليدية، لينتج في النهاية عملًا متكاملًا، يشارك فيه كوكبة من النجوم، يتألق كل منهم باحترافية ويبرزون في أدوارهم، مما يعكس نجاح المسلسل بكل المقاييس".

ولفت قائلا:"إنني أرى أن ماجد المصرى وصل إلى القمة فى هذا المسلسل، وأعتبره الحصان الرابح بفضل هذا الأداء الرائع، ليصبح أحد أبرز نجوم الدراما في رمضان 2025، وترك هذا الدور أثرًا كبيرًا في قلوب المشاهدين، وأثبت أن الموهبة الحقيقية تتجلى في القدرة على إحداث تغيير جذري في النظرة إلى الشخصية.

وأختتم فودة حديثه قائلا:"ماجد المصرى قدم لنا تجربة تمثيلية رائعة تستحق التقدير والاحترام، ونجح في تحويل شخصية "رجب الجريتلي" إلى أيقونة درامية، تثير الجدل وتترك أثرا في أذهان جمهور كبير، وإذا كان هناك ما يميز ماجد المصرى في هذا الدور، فهو قدرته الفائقة على التبدل والتنوع في تجسيد الشخصيات، ومن خلال "رجب الجريتلي" أظهر أنه لا يتوقف عند نوعية معينة من الأدوار، بل يسعى دائمًا لاكتشاف كل زاوية من زوايا الشخصية بكل عمق، ما يثري تجربة المشاهد ويجعله في حالة من التفاعل المستمر مع العمل الدرامي، ماجد وأثبت أنه نجم درامي من الطراز الأول".

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