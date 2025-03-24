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رياضة

كوت ديفوار يفوز على جامبيا بهدف في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم

كوت ديفوار
كوت ديفوار

تصفيات كأس العالم، فاز منتخب كوت ديفوار على نظيره جامبيا بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي يجمع الفريقين، ضمن مواجهات الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 

أحرز هدف الفوز لكوت ديفوار اللاعب هيلير في الدقيقة 15 من اللقاء.

تشكيل كوت ديفوار أمام جامبيا

دخل منتخب كوت ديفوار مباراته أمام جامبيا بتشكيل مكون من:

فوفانا - جامين -  ديوماندي - ويلفريد سينجو - حسن كامارا - سنجره - ادينجرا - غرانك كيسي - دايموند - بيبي - سباستيان هيلير 

ويتصدر منتخب كوت ديفوار المجموعة السادسة برصيد 16 نقطة، بينما ياتي منتخب جامبيا في المركز الخامس برصيد 4 نقاط. 

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كوت ديفوار جامبيا كأس العالم

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