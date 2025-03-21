غينيا الاستوائية تهزم ساوتومي بثنائية في تصفيات كأس العالم

حقق منتخب غينيا الاستوائية الفوز على منتخب ساوتومي وبرنسيب بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة بمالابو، لحساب الجولة الخامسة من تصفيات كأس العالم 2026 عن المجموعة الثامنة.

غينيا الاستوائية تهزم ساوتومي



وافتتح إيميليو نسوي التسجيل في الدقيقة 14، قبل أن يضيف سالفادور إيبان الهدف الثاني في الدقيقة 17، ليحسم منتخب غينيا الاستوائية المواجهة لصالحه.

ورفع منتخب غينيا الاستوائية رصيده إلى 6 نقاط، ليحتل المركز الرابع إلى جانب منتخب مالاوي.



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