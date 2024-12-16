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رياضة

كوت ديفوار يفوز بجائزة أفضل منتخب في إفريقيا 2024

منتخب كوت ديفوار،
منتخب كوت ديفوار، فيتو

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم - كاف، عن فوز كوت ديفوار بجائزة أفضل منتخب في إفريقيا 2024، خلال الحفل الذي يقام مساء اليوم الإثنين، في مدينة مراكش المغربية، لتوزيع جوائز الأفضل.

 

نجوم حاضرة في حفل جوائز كاف

وحضر حفل الكاف لتوزيع جوائز الأفضل، لاعب الوسط المالي السابق، سيدو كيتا، الذي خاض أكثر من 100 مباراة مع منتخب بلاده، وكان نجما لبرشلونة بين عامي 2008 و2012.

وحضر الحفل أيضا محمد زيدان، الفائز بلقب كأس الأمم الإفريقية مرتين متتاليتين، مع منتخب مصر، في عامي 2008 و2010، وبطولة الدوري الألماني مرتين متتاليتين مع بوروسيا دورتموند، في عامي 2011 و2012، مما أظهر براعة كرة القدم المصرية.

كما تواجد فيكتور وانياما، أحد أعمدة كرة القدم الكينية، بجانب بطلة الأولمبياد مرتين في سباق 800 متر، العداءة الجنوب إفريقية كاستر سيمينيا.

وتواجدت مهاجمة جنوب إفريقيا السابقة، بورتيا موديسي، التي سجلت 101 هدف لبلادها، إلى جانب نجمة غانا السابقة، ألبرتا ساكي، ومهاجمة غينيا الاستوائية السابقة، جينوفيفا أنونمان.

كما حضر الأنجولي فابريس أكوا، الذي قاد منتخب بلاده للصعود لكأس العالم 2006 بألمانيا.

 

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