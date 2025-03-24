الإثنين 24 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

توفر العلاج مجانا وفى سرية تامة، شاهد المراكز العلاجية لصندوق مكافحة الإدمان (فيديو)

صندوق مكافحة وعلاج
صندوق مكافحة وعلاج الإدمان

أطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي حملة جديدة تحت عنوان " لو هتفضل تبرر  عمرك ما هاتقرر.. لأن حياتك الجديدة محتاجة عزيمة " تستهدف تسليط الضوء على المراكز العلاجية التابعة للصندوق،حيث توفر كافة الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة ووفقا للمعايير الدولية من خلال الخط الساخن للصندوق" 16023".


لدى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي العديد من المراكز العلاجية بالمحافظات المختلفة، وتم انشاؤها  وفقا للمعايير الدولية وتتضمن المراكز  أقسام متعدده "حجز داخلي للمرضى، وعيادات خارجية، وصالات ألعاب رياضية وملعب كرة قدم "خماسي" وتنس طاولة وبلياردو وصالات جيم للرجال ومجمع فنون وقاعات موسيقى وقاعات حاسب الى ومسرح ومكتبة ومطاعم  ومغسلة  وورش تدريب مهني لتدريب المتعافين على حرف مهنية يحتاجها سوق العمل ضمن برنامج "العلاج بالعمل"  حتى أصبحت تجربة الصندوق من التجارب الرائدة على مستوى المنطقة، وبدأت العديد من الدول تطلب مساعدة الصندوق لإنشاء مراكز علاجية على غرار المراكز التابعة للصندوق.

 

وتوفر المراكز العلاجية التابعة لصندوق مكافحة الإدمان كافة الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة ووفقا للمعايير الدولية،ضمن منظومة علاجية تعتمد طوعية التقدم للحصول على الخدمات العلاجية وسهولة الوصول إليها من خلال خط ساخن للصندوق "16023" يعمل على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع،وانه على مدار عام 2024  تم تقديم الخدمات العلاجية لـ 164 ألف مريض إدمان " جديد ومتابعة " مجانا وفى سرية تامة ووفقا للمعايير الدولية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مكافحة وعلاج الادمان والتعاطي مكافحة وعلاج الإدمان علاج الإدمان والتعاطي علاج الإدمان صندوق مكافحه وعلاج الادمان صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطي

الأكثر قراءة

زيزو يشعل غضب حسام حسن قبل مواجهة سيراليون

الزمالك يشكو مذيع قناة صدى البلد للأعلى للإعلام

وزير التعليم يصدر قرارًا بمنح المدارس إجازة أسبوعًا بمناسبة عيد الفطر

رئيس الوزراء يصدر 4 قرارات جديدة اليوم

تراجع سعر صرف الدولار في البنوك المصرية

الكهرباء تحسم الجدل حول فكرة العودة لتطبيق خطة تخفيف الأحمال خلال فصل الصيف

زغلول صيام يكتب: عندما يعود حسن هدهد سيعود الفن المصري! وليد ورضوى عندي أهم من كريم عبد العزيز وأحمد حلمي.. ويا عم سعفان ارحمنا أنت وصاحبك

الأهلي يخطط لحسم صفقة زيزو في هذا الموعد

منوعات

المزيد

معاقبة مدينة تركية فرضت رسومًا باهظة على زواج اللاجئين

عضت حارس أمن وأهانته، تجريد ملكة جمال اسكتلندا من لقبها

شعار تويتر الشهير في مزاد علني مقابل ما يقرب من 35 ألف دولار

نموت ولا نتجند، رقصة وزير الحريديم تثير أزمة في إسرائيل (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو السكر اليوم الإثنين في الأسواق

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الإثنين

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الإثنين

الأحمر بـ 550 جنيها، أسعار النحاس في الأسواق اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

مسلسل حسبة عمري والمشاكل الزوجية (فيديوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

برنامج أوصاني الحبيب، رمضان البيه يتحدث عن السبيل إلى الجنة (فيديو)

متى تبدأ ليلة القدر2025 وماذا نقول فيها؟ اعرف أقوال العلماء

سيف الله المسلول، أسرار عبقرية خالد بن الوليد في فتح "عين التمر"

المزيد
الجريدة الرسمية