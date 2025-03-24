زغلول صيام يكتب: عندما يعود حسن هدهد سيعود الفن المصري! وليد ورضوى عندي أهم من كريم عبد العزيز وأحمد حلمي.. ويا عم سعفان ارحمنا أنت وصاحبك

ستظل الرياضة والفن المصري شاء من شاء وأبى من أبى هما ذراعا القوة الناعمة المصرية في كل بلدان العالم.. فما من بلد عربي شقيق إلا ويجيد اللهجة المصرية عن طريق العباقرة أحمد زكي ونور الشريف وعمر الشريف وعادل إمام وطابور طويل من الفنانين الحقيقيين.

نعم، الفنانون الحقيقيون الذين اعتبروا الفن رسالة وظهرت الروائع الإبداعية في أفلام ومسلسلات ما زالت أجيال تحلف بتلك الأعمال، قبل أن تظهر فئة المشخصاتية أو بالمعنى الأدق كانوا فنانين قبل أن يتحولوا إلى مسوخ في مسرح الحياة باحثين عن حفنة دولارات!! وفي النهاية نسأل: أين ذهب الفن المصري؟!

ذهب الفن المصري عندما ذهب حسن هدهد - الملاكم الذي كان يحلم بالأولمبياد ويتدرب بقوة في حلبة الملاكمة - ليتحول إلى أراجوز كل هدفه تسلية مزاج ولي نعمته!!

لن تنضب مصر من المواهب بعد اختفاء جيل بفعل فاعل باحثين عن أفلام من نوعية أخرى وأوشكت أسماؤهم على الانقراض وضاعت شعبيتهم ما بين فن هابط ومحاولة ترضية الأسياد بكلام ليس له محل من الإعراب زي بيومي وحلمي.

هل تصدقونني لو قلت لكم إنني شخصيًا لم أعد أتابع دراما التلفزيون بعد أن اختفى الإبداع، ليس لنقص المواهب ولكن لأسباب أخرى، وأتابع قصصًا يرويها بلوجر على النت... هل تصدقونني لو قلت لكم إنني أتابع (وليد ورضوى) وأصبحوا عندي أهم من كريم عبد العزيز وأحمد حلمي وبيومي فؤاد ومنى زكي نفسها.

على الأقل الجماعة دول قصصهم واقعية ولا تزيد على خمس دقائق، ولكن أصدقهم وأشعر أنهم فنانين حقيقيين… مثلهم مثل سامح حسين الذي أعطى درسًا في فن التقديم التلفزيوني بعيدًا عن أصحاب الحناجر الغليظة.

لا يجب أن نسمح بما تتعرض له أحد أذرع مصر في القوة الناعمة، خاصة وأن الأمر يبدو لي أنه ليس صدفة.

والحقيقة أن البداية كانت بالرياضة وكرة القدم بالتحديد، ولكن الجمهور أفسد المخطط الذي ما زال المسئولون عن الكرة يعانون من آثاره… ارتفاع جنوني في أسعار اللاعبين ولخبطة المسابقات والحط منها.. والأكثر ترك نبت شيطاني يثير الفتنة في كرة القدم المصرية.

وأخيرًا... يا عم سعفان، روح لصاحبك قبل ما يغضب عليك بدل الدوشة على السوشيال!!

عُمومًا رمضان كريم... وبإذن الله العزة لمصر والرفعة لمصر.



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