الأحد 23 مارس 2025
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خارج الحدود

زيلينسكي عن محادثات السعودية: فريقنا يعمل بطريقة بناءة ويجب الضغط على روسيا

زيلينسكي، فيتو
زيلينسكي، فيتو

علق الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي علي المحادثات في السعودية قائلا: فريقنا يعمل بطريقة بناءة تماما والمحادثات مفيدة للغاية.

وأضاف زيلنسكي: بدون ضغط على روسيا ستستمر في إزهاق الأرواح وتجاهل الدبلوماسية الحقيقية.

المفاوضات من أجل تسوية النزاع في أوكرانيا

ويوم الجمعة الماضية، رفضت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية تامي بروس الكشف عن تشكيلة الوفد الأمريكي للمفاوضات من أجل تسوية النزاع في أوكرانيا، والتي تقام في العاصمة السعودية الرياض.

وقالت بروس في مؤتمر صحفي: "لن أتحدث عن أشخاص محددين في الوفد هؤلاء مسؤولون رفيعو المستوى، وليسوا مديرين".

وأضافت أنها تعتبر أنه من غير المناسب مناقشة أسماء أفراد محددين.

الصراع بين روسيا وأوكرانيا

وأكد المبعوث الأمريكي لأوكرانيا كيث كيلوج في وقت سابق أن واشنطن تنوي إجراء ما يسمى بمحادثات تقريب وجهات النظر في السعودية بين ممثلي روسيا وأوكرانيا لفهم شروط كل جانب لوقف إطلاق النار. 

وأوضح أن الولايات المتحدة تنوي إجراء محادثات غير مباشرة بين ممثلي روسيا وأوكرانيا، حيث يحضر كلا الطرفين، ويستضافان في غرف منفصلة، ​​ثم يسألان كل على حدة عن شروطه.

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