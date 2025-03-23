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اكتشاف أول إصابة بمرض "الفشار" في روسيا

اكتشاف أول إصابة
اكتشاف أول إصابة بمرض "الفشار" في روسيا

سُجلت أول إصابة بمرض EVALI "الفشار" المرتبط بالتدخين الإلكتروني في روسيا، يوم 19 مارس 2025، والمريض هو مراهق من مدينة تومسك بغرب سيبيريا.

 

مرض EVALI "الفشار" المرتبط بالتدخين الإلكتروني

وبحسب شبكة «روسيا اليوم»، اكتشف الأطباء الحالة أثناء فحص الرئتين، حيث رصدوا أصوات أزيز مميزة في صدره تشبه صوت فرقعة الفشار.

يجب القول إن العالم يشهد حاليا انتشار وباء للتدخين الإلكتروني بين الشباب. وعلى الرغم من كل الجهود التي يبذلها العاملون في مجال الصحة، لا يزال عدد كبير من المراهقين حول العالم يستخدمون بدائل السجائر التقليدية ذات النكهات اللذيذة والتي يُزعم أنها آمنة. 

وفي روسيا، على سبيل المثال، تشير الإحصاءات إلى أن عدد المراهقين الذين يستخدمون السجائر الإلكترونية في مطلع عام 2023 قد زاد بمقدار 10 أضعاف، مقارنة بعام 2011. وهناك اتجاه مماثل في دول أخرى، ووفقا لتقرير منظمة الصحة العالمية الذي تم تقديمه في عام 2024، هناك حوالي 37 مليون طفل تتراوح أعمارهم بين 13 و15 عاما حول العالم يتعاطون التبغ، وفي العديد من الدول، تعد السجائر الإلكترونية أكثر شيوعا بين المراهقين، مقارنة بالبالغين. 

وتكمن الخطورة أيضا في أن السجائر الإلكترونية، التي كان من المفترض أن تساعد في التخلص من الإدمان، أصبحت نقطة دخول سهلة إلى عادة خطيرة بسبب تنوع النكهات الحلوة والروائح. 

على سبيل المثال، اعترف أكثر من 70% من المراهقين الأمريكيين الذين يدخنون السجائر الإلكترونية بأنهم كانوا سيتخلون عنها لو كانت متاحة بنكهة التبغ فقط.

 

استنشاق جزيئات النيكوتين السائل المتبخر

وبدأت أولى علامات الآثار السلبية على الصحة الناتجة عن استهلاك خلطات التدخين "اللذيذة" تظهر في عام 2019.

 يذكر أن EVALI هو التهاب حاد غالبا ما يتطلب دخول المستشفى. تتم الإصابة بهذا المرض نتيجة استنشاق جزيئات النيكوتين السائل المتبخر وهي التكنولوجيا التي تعتمد عليها جميع السجائر الإلكترونية وأجهزة الفيب. 

وعادة ما تظهر الأعراض لدى الأشخاص الذين يستخدمون أجهزة التبخير لمدة تصل إلى حوالي 90 يوما. ويمكن أن يتطور "مرض الفشار" بشكل مفاجئ أو تدريجي. 

وقد تؤدي الحالات الشديدة إلى الوفاة. والمرض نفسه جديد لدرجة أن العلم لا يعرف شيئا تقريبا عن الآثار طويلة المدى له.

من بين الأعراض المعروفة لـ EVALI يحدد الأطباء آلام الصدر، وزيادة معدل ضربات القلب، وضيق التنفس، وآلام البطن، والغثيان، والإقياء، والإسهال، والحمى، والقشعريرة، وحتى فقدان الوزن غير المبرر.

السبب الرئيسي المعروف حاليا لتطور المرض هو أسيتات فيتامين E بصفة شكلا زيتيا اصطناعيا من هذه المادة يتم إضافتها إلى بعض خلطات التدخين. وتوصل العلماء الأمريكيون إلى هذا الاستنتاج في عام 2019 بعد تحليل عينات السوائل من رئتي 29 مريضا مصابين بـ "مرض الفشار". كما وجدت دراسات أمريكية أخرى آثارا لهذه المادة في عينات سوائل الرئة لـ 48 من أصل 51 مريضا تمت دراستهم بعد الإصابة بـ EVALI.

من المهم أيضا الإشارة إلى أن لا أحد من المدخنين محصن ضد EVALI. ويتطور المرض فجأة، ولا يستطيع الأطباء تحديد علامات خاصة تضمن تطور الأعراض. ومع ذلك، غالبا ما يتطور "مرض الفشار" لدى المرضى الذين تقل أعمارهم عن 35 عاما.

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EVALI التدخين الالكتروني روسيا التدخين مدينة تومسك سيبيريا السجائر الإلكترونية النيكوتين

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