كانت مثمرة، ختام المحادثات الأمريكية - الأوكرانية في السعودية

الحرب الروسية الأوكرانية، أعلن وزير الدفاع الأوكراني رستم عمروف، مساء الأحد، أن جولة المحادثات التي عقدت بين مسؤولين أوكرانيين وأمريكيين في الرياض حول وضع حد للحرب مع روسيا، كانت "مثمرة ومركزة".



وقال عمروف عبر الشبكات الاجتماعية "اختتمنا اجتماعنا مع الفريق الأمريكي. كان النقاش مثمرًا ومركزًا، وقد أثرنا نقاطًا رئيسية بينها الطاقة"، مضيفًا أن أوكرانيا تعمل على جعل هدفها المتمثل في "سلام عادل ومستدام، حقيقة".

وفي وقت سابق من أمس الأحد، اجتمع ممثلون عن كييف وواشنطن في العاصمة السعودية الرياض، لبدء جولة جديدة من المفاوضات الهادفة إلى تأمين وقف لإطلاق النار في الحرب الأوكرانية.

وكتب وزير الدفاع الأوكراني رستم عمروف على منصة "إكس": "ننفذ توجيهات رئيس أوكرانيا للاقتراب من تحقيق سلام عادل وتعزيز الأمن".

وأوضح عمروف أن المحادثات مع الممثلين الأمريكيين ستركز على تدابير حماية المنشآت الطاقة والبنية التحتية الحيوية، مشيرًا إلى أن الوفد الأوكراني يضم خبراء في مجال الطاقة بالإضافة إلى ممثلين عسكريين من القوات الجوية والبحرية.

من جانبه، تحدث المبعوث الأمريكي كيث كيلوج عن "دبلوماسية مكوكية"، تهدف من خلالها الوفود الأمريكية إلى تقريب مواقف الطرفين المتحاربين.

ووافقت كل من أوكرانيا وروسيا مبدئيا على وقف مبدئي للهجمات على منشآت الطاقة، لكن لم يتضح بعد كيفية تنفيذ هذا الاتفاق. ومع ذلك، نفذت كييف وموسكو هجمات بطائرات مسيرة واسعة النطاق منذ ذلك الحين.

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