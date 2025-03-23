الأحد 23 مارس 2025
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رياضة

دوري الأمم الأوروبية، ألمانيا تتقدم على إيطاليا بثلاثية في الشوط الأول

منتخب ألمانيا
منتخب ألمانيا

يتقدم منتخب ألمانيا علي نظيره منتخب إيطاليا، بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في الشوط الأول من المباراة التي تقام بينهما اليوم الأحد، على ملعب سيجنال إيدونا بارك، ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي من دوري الأمم الأوروبية 2024-2025.

وسجل ثلاثية منتخب ألمانيا كل من جوشوا كيميتش وجمال موسيالا وتيم كلينيست في الدقائق 30 و36 و45. 

تشكيل منتخب ألمانيا أمام إيطاليا في دوري الأمم الأوروبية 

تشكيل منتخب إيطاليا  أمام ألمانيا في دوري الأمم الأوروبية

صافرة بولندية لمواجهة ألمانيا وإيطاليا

اختار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا"، البولندي سيمون مارتشينياك، حكما لمباراة ألمانيا وإيطاليا، في إياب ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية.

وسيعاون مارتشينياك في المباراة المقرر إقامتها اليوم الأحد في مدينة دورتموند، كل من مواطنه باول باسكيت في تقنية الفيديو، وتوماش كفياتكوفسكي مساعدا له.

منتخب ألمانيا تأهل إلى الدور ربع النهائي، بعد تصدره للمجموعة الثالثة في المستوى الأول برصيد 14 نقطة، بينما جاءت إيطاليا وصيفة المجموعة الثانية بفارق الأهداف فقط عن فرنسا المتصدرة.

ومن المقرر أن يستضيف المنتخب الفائز من مواجهة ألمانيا وإيطاليا، مباريات الدورين قبل النهائي والنهائي في دوري أمم أوروبا، في أوائل يونيو المقبل.

سجل الفائزين بدوري الأمم الأوروبية عبر التاريخ

أما عن المنتخبات التي حققت الألقاب الثلاثة الأولى في دوري الأمم الأوروبية، ففي النسخة الأولى تمكن المنتخب البرتغالي بقيادة الأسطورة كريستيانو رونالدو من حصد اللقب، بعد أن حقق الفوز على هولندا في المباراة النهائية (1-0).

وفي النسخة الثانية، جاء الدور على منتخب فرنسا، الذي فاز على منتخب إسبانيا في النهائي بنتيجة 2-1، قبل أن يعود الإسبان في النسخة الأخيرة ويحصدون اللقب على حساب كرواتيا بركلات الترجيح، بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي (0-0).

 

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منتخب ألمانيا منتخب إيطاليا دوري الأمم الأوروبية كيميتش

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التشكيل الرسمي لقمة ألمانيا وإيطاليا في دوري الأمم الأوروبية

التشكيل المتوقع لمباراة ألمانيا ضد إيطاليا في دوري الأمم الأوروبية

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