الأحد 23 مارس 2025
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حوادث

إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بأسيوط

إصابة 7 أشخاص في
إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بأسيوط

أصيب 7 أشخاص في حادث تصادم وقع بين سيارتين اليوم الأحد أمام قناطر أسيوط الجديدة بحي شرق.

إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بأسيوط

 


تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثان أسيوط، يفيد ورود بلاغا  بوقوع حادث تصادم سيارتين ناحية قناطر أسيوط الجديدة ووجود مصابين.

وانتقل إلى موقع الحادث ضباط القسم وسيارات الإسعاف وتبين من المعاينة والفحص تصادم سيارة ملاكي رقم 2684 ى ل رو سيارة تاكسي رقم 5943 ى ن ع، ممل أسفر عن إصابة 7 أشخاص.

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ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي لتلقي العلاج اللازم وتم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية لطبيعتها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية  حيال الواقعة. 

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