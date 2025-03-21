الجمعة 21 مارس 2025
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بالأسماء، مصرع 7 أشخاص وإصابة 4 آخرين في حادث تصادم بالعلاقي بأسوان

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

لقي 7 أشخاص مصرعهم، اليوم الجمعة، وأصيب 4 آخرون، في حادث تصادم سيارتين بطريق العلاقي بأسوان، وتم الدفع بسيارات إسعاف لموقع الحادث لنقل المصابين إلى المستشفى والوفيات إلى المشرحة العمومية.

تلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن أسوان، إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين على طريق وادى علاقى بمحافظة أسوان، يستقلهما مصريين وسودانيين أثناء محاولتهم التنقيب عن الذهب.

وأسفر الحادث عن مصرع 7 أشخاص، وهم: "وائل أحمد محمد 45 سنة، ومحمد رشيد عبد الله 35 سنة، وعبد الفتاح حسن عباس، 42 سنة، ومصطفى أحمد رشوان 32 سنة، ومحمد ياسين عبد الله وأحمد حامد مسعد، بالإضافة إلى جثتين مجهولتي الهوية، وتم نقلهم إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

كما أصيب فى الحادث: أحمد أبو بكر آدم، 42 سنة، والشيخ الدين جمعة حسن، 26 سنة، وبكرى مصطفى إسماعيل، 32 سنة، ومحمد أرباب موسى، 36 سنة، وجارٍ نقلهم إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

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​ أسوان تصادم حادث أعمال التنقيب الذهب

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