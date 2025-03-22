إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم سيارة ملاكي ومقطورة نقل قصب بقنا

أُصيب 3 أشخاص، في حادث تصادم بين سيارة ملاكي ومقطورة مخصصة لنقل القصب، وذلك أمام قرية المخادمة التابعة لمركز قنا على الطريق الزراعي.

تفاصيل البلاغ في قنا

كانت مديرية أمن قنا قد تلقت إخطارًا مفاده وقوع حادث تصادم بطريق قنا الزراعي، وعلى الفور تم الدفع بـ 3 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث.

وتبين من التحريات الأولية أن التصادم وقع بين سيارة ملاكي ومقطورة نقل قصب فارغة أمام قرية المخادمة، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص، جرى نقلهما إلى مستشفى قنا العام لتلقي العلاج اللازم.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية

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