الأحد 23 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم سيارة ملاكي ومقطورة نقل قصب بقنا

اسعاف، فيتو
اسعاف، فيتو

أُصيب 3 أشخاص، في حادث تصادم بين سيارة ملاكي ومقطورة مخصصة لنقل القصب، وذلك أمام قرية المخادمة التابعة لمركز قنا على الطريق الزراعي.

تفاصيل البلاغ في قنا

كانت مديرية أمن قنا قد تلقت إخطارًا مفاده وقوع حادث تصادم بطريق قنا الزراعي، وعلى الفور تم الدفع بـ 3 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث.

وتبين من التحريات الأولية أن التصادم وقع بين سيارة ملاكي ومقطورة نقل قصب فارغة أمام قرية المخادمة، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص، جرى نقلهما إلى مستشفى قنا العام لتلقي العلاج اللازم.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

طريق قنا قنا قرية المخادمة قنا العام مديرية أمن قنا مستشفي قنا مستشفي قنا العام مركز قنا

مواد متعلقة

مصرع تلميذ غرقا داخل ترعة في قنا

سكرتير عام مساعد قنا يشارك في حفل الإفطار الجماعي للأطفال الأيتام

نشر أول ورقة بحثية علمية لوحدة مناظير عائشة المرزوقي من مستشفى قنا العام

إزالة 13 حالة تعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في قنا

الأكثر قراءة

عمرو أديب يوجه رسالة مؤثرة لـ زيزو بعد اقتراب انتقاله للأهلي

إقالة مدير مستشفى شرق الإسكندرية بعد زيارة مفاجئة للمحافظ

العظمي بالقاهرة 22، الأرصاد تعلن درجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد

تحرير سفارة القاهرة في الخرطوم ورسالة من رجال الجيش السوداني للمصريين (فيديو)

والد زيزو يرفض طلب الزمالك ويرغب في انضمام نجله إلى الأهلي

بعد ارتفاعه 15%، توقعات بوصول سعر الذهب لـ مستوى 5000 دولار للأونصة

خبير عسكري يكشف عن مصدر قوة مصر

فضائل الصحابة ومناقب آل البيت.. سعد بن عبادة، سيد الأنصار الذي تنازل عن الخلافة لمنع الفتنة

منوعات

المزيد

قطر تشارك العالم الاحتفال بـ ساعة الأرض (صور)

قارئ شفاه يكشف حديثًا بين ويليام وكيت على عربة الزفاف

مفقود منذ الأمس، العثور على رجل متوفى داخل بئر بالأردن

إيفانكا ترامب تتفوق في فنون الدفاع عن النفس

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الذهب اليوم السبت 22-3-2025 في مصر (آخر تحديث)

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم السبت

استقرار أسعار الأرز اليوم السبت في الأسواق

تعرف على أسعار كيلو السكر اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

بعد مهاجمته لجنود الاحتلال.. ما هو الوشق المصري؟ (فيديوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

فضائل الصحابة ومناقب آل البيت.. سعد بن عبادة، سيد الأنصار الذي تنازل عن الخلافة لمنع الفتنة

هل نزل القرآن الكريم كاملا ليلة القدر وكيف نزل وما طريقة نزوله؟

معجزات الرسول، حاز الجمال كله

المزيد
الجريدة الرسمية